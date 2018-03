Xe chở đá nghi tự trôi tông chết 1 người, 2 bị thương

Vụ việc xảy ra chiều 13/3 tại mỏ đá Hùng Vượng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Hưng (trú tại thị xã Hồng Lĩnh), bảo vệ tại mỏ đá. Hai người bị thương là Trần Đức Thạch (46 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh) và một người tên Lượng.

Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn mang biển số Hà Tĩnh không có tem kiểm định chất lượng.

Chiếc xe gây tai nạn tại mỏ đá. Ảnh: Phạm Trường.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng, tài xế Thạch kể khoảng 15h ngày 13/3, anh cùng nhóm lái xe đang ngồi để chờ chở đá thì hốt hoảng khi thấy chiếc xe ben từ phía sau lao tới.

“Tôi cố né sang một bên nhưng bị xe tông trúng phần chân và tay trái. Dưới gầm và phía trước xe lúc ấy 2 người khác”, anh Thạch nhớ lại.

Tài xế này nói rằng chiếc xe lao từ phía sau tới nên cũng không biết có người lái ở trên hay không hay do xe tự trôi.

Tài xế Thạch kể lại vụ việc. Ảnh: Phạm Trường.

Người nhà nạn nhân Trần Văn Hưng cho biết ông này vừa xin vào làm bảo vệ tại công ty khai thác đá được ít ngày thì xảy ra vụ việc.

Sáng 14/3, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc, cho biết đang cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Một lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết theo điều tra ban đầu thì xe gây tai nạn đang dừng thì tự trôi, nghi do hỏng phanh hơi.

