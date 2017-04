Xe buýt lật trong mưa, 6 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vũ Di.

Khoảng 16h ngày 27/4 chiếc xe buýt của hãng xe Phú Hòa, mang BKS 82B lưu thông theo hướng từ huyện Kon Rẫy về TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) theo quốc lộ 24. Khi đến Km12 (đoạn qua xã Đắk Bla, TP Kon Tum) thì bất ngờ chiếc xe buýt mất lái và tự lật ngang xuống đường.

Hậu quả, 6 người bị thương nặng, trong đó có cả tài xế.

Theo người dân, do gặp trời mưa to, đường trơn nên chiếc xe bị trượt liên tục. Trong lúc xe này ôm cua thì bị lật xuống đường rồi tiếp tục trượt bánh, đâm vào lan can đường làm gãy 2 cột mốc.

Sau tai nạn, người dân và hành khách trên xe đã đập tấm kính phía trước xe để đưa những người bị thương ra ngoài, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Theo Zing