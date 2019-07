Xe 7 chỗ biến dạng sau cú tông liên hoàn trên quốc lộ 1A

Hiện trường tai nạn.

Gần 16h ngày 7/7, xe Innova 7 chỗ biển Thanh Hóa do tài xế Hưng Thành (34 tuổi, trú thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chạy trên quốc lộ 1A. Khi đến xã Hải Châu (Tĩnh Gia, Thanh Hóa), do xe tải biển Nghệ An chạy phía trước phanh gấp nên tài xế Thành không kịp tránh, tông trúng vào đuôi.

Chiếc Innova kẹp giữa bị hư hỏng nặng nhất. Ảnh: Lê Hoàng.

Hai xe khách biển Hà Nội chạy phía sau tông liên tiếp vào xe Innova. Va chạm liên hoàn khiến xe 7 chỗ biến dạng, hai xe khách hư hỏng nhẹ.

Ít nhất ba trong bảy người trên xe Innova bị thương, đang được đưa đi cấp cứu, trong đó cụ ông Bùi Văn Thìn (78 tuổi, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị thương rất nặng.

Hai xe khách cũng bị hư hỏng. Ảnh: Lê Hoàng.

Tuyến đường 1A qua huyện Tĩnh Gia bị ách tắc nhiều giờ. Hành khách trên xe giường nằm đã được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình. Công an đang khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông.

Theo VnExpress