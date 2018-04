Xác minh nam thanh niên dùng thuốc mê khiến cháu bé 2 tuổi mê mệt

Ngày 25/4, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xác nhận, một nam thanh niên lạ mặt xuất hiện ở địa phương và đã lấy đi một chiếc điện thoại.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 24/4, tại nhà chị Lê Thị Thu (32 tuổi) trú tại xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. Được biết, chồng chị Thu đi làm ăn xa, gia đình có 2 người con, trong đó cháu út gần 2 tuổi.

Nội dung thông tin gây xôn xao dư luận

“Vào thời điểm đó, chị Thu đang làm việc nhà, còn cháu bé thì chơi trong giường. Khi chị Thu bước vào thì phát hiện nam thanh niên kia, còn cháu bé thì đang bất tỉnh nên hô hoán lên. Đối tượng bỏ chạy ra ngoài và phóng xe đi mất, một số người dân xung quanh nghe tiếng đuổi theo nhưng không kịp”, ông Sơn nói.

Nhận được thông tin, Ban công an xã Cao Sơn lập tức xuống hiện trường, hỗ trợ chị Thu đưa cháu đi trạm xã. Cháu có biểu hiện ngủ mê mệt, nhưng may mắn sức khỏe không ảnh hưởng.

Đoạn kể của một người dân

“Tuy nhiên nam thanh niên này đã bỏ chạy nên không xác định được mục đích có phải bắt cóc hay không”, ông Sơn nói.

Do chưa rõ mục đích của nam thanh niên nên Ban công an xã chỉ báo cho lãnh đạo UBND xã, chứ không báo cho Công an huyện Anh Sơn về sự việc trên. Đồng thời, đề nghị người dân đề cao cảnh giác tránh trường hợp tương tự.

