Xác minh clip nghi có kẻ đốt chợ Còng

Theo nội dung trong clip dài 2 phút 48 giây được ghi lại từ camera tại cửa hàng bán xe máy, đối diện chợ cho thấy, vào 3h35 ngày 2/10, có 2 đối tượng đi xe máy đến khu vực chợ tạm Còng, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Một người đi xe máy đến phía bên ngoài hàng rào tôn chợ Còng tạm, người còn lại cầm đèn pin đi sau.

Sau khi soi đèn pin quan sát xung quanh, người đàn ông này ngồi xuống bên ngoài hàng rào tôn bảo vệ chợ rồi châm lửa đốt, chỉ trong vài giây, ngọn lửa đã bùng cháy. Ngay sau đó, người đàn ông này lên xe máy người đàn ông đến trước đợi sẵn rồi rời khỏi hiện trường.

Đám cháy bùng phát phía ngoài chợ Còng sau khi có người châm lửa đốt, do chất lượng hình ảnh kém nên gây khó khăn trong quá trình điều tra của lực lượng chức năng (ảnh cắt từ clip)

Theo chủ cửa hàng xe máy có clip ghi lại cho biết, hình ảnh 1 người ngồi xuống châm lửa đốt, đám cháy bùng lên trùng khớp với thời gian chợ Còng tạm bị cháy.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó trời tối, lượng xe lưu thông qua lại khá đông và chất lượng hình ảnh không rõ nét, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, các cơ quan chức năng đã ghi lại những hình ảnh trên từ máy chủ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ cháy chợ Còng. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an cũng nghi vấn có người đốt chợ.

Sau vụ cháy rạng sáng ngày 2/10, chợ Còng chỉ còn lại đống đổ nát, hàng hóa bị cháy biến dạng

Trong quá trình phối hợp giải quyết vụ việc, Công ty TNHH Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc (chủ đầu tư chợ Còng) phát hiện ra bằng chứng chứng minh có dấu hiệu của hành vi phá hoại, phía công ty đã làm đơn tố giác tội phạm gửi tới các cơ quan chức năng.

Từ những bằng chứng có được, phía Công ty Đông Bắc cung cấp thêm: "Do công ty đã trúng thầu và trúng đấu giá một số dự án nên có thể làm cho một số đối tượng không hài lòng. Sự việc phá hoại đốt chợ tạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản công ty và các hộ tiểu thương, đồng thời làm giảm uy tín của công ty chúng tôi. Sự việc trên nhằm gây khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện các dự án tiếp theo của công ty".

Trước đó, vào khoảng 3h30 sáng ngày 2/10, tại khu vực chợ tạm Còng (thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỏa họa khiến 298 ki-ốt bán hàng của các hộ tiểu thương bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau gần 4 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 7h sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Gia Hân