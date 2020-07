Xác minh clip đoàn xe chở công nhân liên tục cản đường xe chữa cháy

Sáng 6/7, ông Hồ Văn Thư, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nắm được vụ việc "Xe chở công nhân liên tục cản đường xe chữa cháy" do báo chí thông tin.

"Chúng tôi đã cử lực lượng làm việc trực tiếp với lãnh đạo PCCC và đại diện Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) và tài xế để làm rõ, xác minh sự việc. Trên cơ sở xác minh, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử phạt tương xứng", ông Thư nói.

Đoàn xe chở công nhân liên tục cản đường xe PCCC. Ảnh cắt từ clip

Theo một cán bộ CSGT phụ trách việc xác minh, quá trình xác minh sẽ làm rõ hành vi "cản đường" của các tài xế xe chở công nhân, các tài xế này có cố tình cản trở hay không và cản ở đoạn đường bao nhiêu km. Việc này nhằm xử lý đúng hành vi, tránh gây an sai cho tài xế.

"Hình ảnh trong clip cũng đã thể hiện rõ ràng dù xe của lực lượng PCCC liên tục bật tín hiệu khẩn cấp (còi hú), ra tín hiệu xin đường nhưng tài xế xe chở công nhân cố tình không nhường đường, cản trở xe ưu tiên, trong khi đoạn đường trên khá vắng (việc tấp vào lề hoặc nhường đường sẽ không gây nguy hiểm cho các phương tiện khác)", cán bộ này thông tin.

Dù đoạn đường khá vắng nhưng xe chở công nhân không nhường đường cho xe chữa cháy. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 5-7 mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh, dù xe lực lượng PCCC liên tục bật tín hiệu khẩn cấp, xin đường nhưng đoàn xe 5 chiếc chở công nhân công ty Doosan Vina liên tục chạy tốc độ cao, vượt nhau, không nhường đường cho xe chữa cháy dù đường khá vắng.

Phía lãnh đạo PCCC xác nhận vụ việc trên xảy ra chiều 4-7 khi lực lượng PCCC đang trên đường làm nhiệm vụ chữa cháy.

Theo Người lao động