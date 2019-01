Xác định nguyên nhân tử vong của Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam

Liên quan đến thông tin Phó Chánh thanh tra tỉnh tử vong trong khuôn viên cơ quan, tối ngày 10/1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam xác nhận và cho biết đang cùng gia đình lo hậu sự cho ông Phan Tấn Nghị (57 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Trụ sở Thanh tra Tỉnh Quảng Nam

Theo một nguồn tin, qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Phan Tấn Nghị đã bị rơi từ trên cao xuống đất. Từ các thương tích trên người có thể đưa ra nhận định nạn nhân bị rơi xuống trong tư thế ngửa. Trên Vietnamnet, Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Phan Tấn Nghị.

“Đội điều tra đang phối hợp với kỹ thuật hình sự và pháp y tỉnh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cụ thể, nên chưa thể thông tin gì”, ông Tiến nói.

Còn theo thông tin trên Thanh Niên, một cán bộ công an cho biết: "Chưa biết ông Nghị tử vong do bệnh lý hay do nguyên nhân nào khác. Khi ông Nghị đưa đến bệnh viện thì có một số thương tích nhẹ trên người. Những vết thương này là do tự té ngã hay do nguyên nhân khác thì cần phải điều tra.

Cũng chia sẻ với báo chí, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Liêm, Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận về nguyên nhân ông Nghị tử vong. "Năm vừa qua anh Nghị có bị ngã xe mấy lần, còn về tiền sử bệnh tật thì tôi không nghe nói. Vợ chồng anh Nghị sống cũng hạnh phúc", ông Liêm cho biết thêm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 10 phút chiều 10/1, nhân viên bảo vệ bất ngờ phát hiện ông Nghị nằm gục phía sau khuôn viên trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nghị đã không qua khỏi.

Được biết, ông Nghị thường ở lại nghỉ trưa tại cơ quan để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Khoảng 13 giờ hằng ngày, ông thường ra phía sau trụ sở để rửa mặt, vệ sinh trước khi bắt đầu công việc. Lâu nay, ông Nghị có bệnh cao huyết áp.

K.N (th)