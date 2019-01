Xác định được nhóm thanh niên hành hung dã man cô gái ở Linh Đàm

Camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung cô gái trẻ ở Linh Đàm Tối 16/1, camera an ninh ghi lại cảnh nhóm thanh niên có hành vi trêu ghẹo, tấn công cô gái trẻ trước cửa hàng quần áo ở tầng 1 tại chung cư HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Chiều 18/1, lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã xác định được những người có liên quan trong nhóm thanh niên hành hung nữ nhân viên thu ngân một cửa hàng thời trang bất tỉnh.

Không có thù hằn, mẫu thuẫn trước đó

Theo đó, bước đầu, cảnh sát đã xác định được những người trong nhóm hành hung chị Hồ Bích N. (22 tuổi), nữ nhân viên thu ngân một cửa hàng thời trang không phải người địa phương, song chủ yếu làm thuê ở khu vực xung quanh tòa nhà chung cư HH Linh Đàm.

Chị N. bị đám thanh niên trêu ghẹo rồi đập đầu vào tường. Ảnh cắt từ clip.

Theo lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, nhóm thanh niên này được xác định không có thù hằn, mâu thuẫn gì trước đó với nạn nhân. Hiện, các đối tượng đã đi khỏi địa phương.

"Công an địa phương đã nhận được ý kiến chỉ đạo của các cấp và đang phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai xác minh, truy bắt", lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt thông tin.

Nạn nhân hoảng loạn

Sáng 18/1, trao đổi với PV, ông Minh (bố chị N.) cho biết tình trạng con gái ông hiện không ổn định. Nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn, thỉnh thoảng lên cơn co giật, chưa thể nói chuyện được.

Theo ông Minh, sau khi xảy ra sự việc gia đình đã đưa chị N. đi chiếu chụp trong sáng 17/1, rồi được bác sĩ cho về nhà theo dõi. Đến tối cùng ngày, nạn nhân có biểu hiện sợ hãi, hoảng loạn nên gia đình tiếp tục đưa vào Bệnh viện Bưu điện Hà Nội để điều trị.

"Gia đình chúng tôi chưa thể chia sẻ gì thêm về sự việc. Công an đang điều tra và gia đình cũng rất phối hợp với cơ quan chức năng để có thể làm rõ sự việc", ông Minh thông tin thêm.

Công an quận Hoàng Mai đang tích cực tiến hành truy tìm nhóm thanh niên côn đồ. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, sáng 17/1, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút do camera giám sát trước một cửa hàng ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị nhóm thanh niên lạ mặt trêu ghẹo rồi hành hung.

Các hình ảnh trong clip khiến người xem phẫn nộ khi nhóm thanh niên đến gần và có những hành động đùa cợt, đụng chạm cơ thể cô gái. Khi cô gái phản ứng, một thanh niên đã túm tóc tát và đập đầu nạn nhân liên tiếp vào tường.

Người đăng clip cho biết sự việc xảy ra trước cửa một cửa hàng bán quần áo ở tầng 1 của tòa nhà HH2 khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lúc đó, dù nhiều người dân đi đường can ngăn nhưng nhóm thanh niên này không chịu dừng lại mà tiếp tục xô ngã và đạp túi bụi vào nạn nhân nhiều lần rồi mới bỏ đi.

Nạn nhân được xác định là Hồ Bích N. (22 tuổi), nhân viên cửa hàng. Trong lúc N. đang khóa cửa quán thì xuất hiện một nhóm thanh niên đến trêu ghẹo rồi hành hung.

Theo Tri thức trực tuyến