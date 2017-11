Vụ xe khách tông chết 2 trẻ nhỏ: Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo làm rõ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu làm rõ vụ khách tông 2 trẻ nhỏ tử vong nhưng Công an thị xã Dĩ An không khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) không khởi tố vụ xe khách gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm làm 2 trẻ nhỏ tử vong, 2 người bị thương nặng, thiệt hại nhiều tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã yêu cầu Công an tỉnh làm rõ về nội dung vụ việc và có báo cáo cụ thể, khi có thông tin UBND tỉnh sẽ cung cấp cho báo chí.

Là nạn nhân và mất đi hai con gái, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, mẹ của hai bé tử vong Nguyễn Thị Ngọc Lan 10 tuổi và Nguyễn Thị Thanh Nga 2 tuổi) vô cùng bức xúc cho rằng kết luận điều tra của Công an thị xã Dĩ An chưa khách quan, chưa đúng bản chất vụ việc. Chị Chung không chỉ mất 2 con, bản thân chị cũng bị gãy xương sườn, giập phổi, gãy xương cánh chậu... với thương tật phải gánh chịu hơn 53%.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 13/2, chị Chung đi xe máy chở hai con đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Khi xe của chị Chung dừng đèn đỏ tại ngã tư thì bất ngờ xe khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển lao lên từ phía sau, tông vào xe của mẹ con chị và 3 xe máy khác và nhiều xe khác…

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 con của chị Chung tử vong tại chỗ, chị Chung và một người khác bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và xác định chị Lê Thị Kim Chung cùng các nạn nhân khác dừng mô tô chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Công an thị xã Dĩ An cũng ban hành quyết định không khởi tố vụ án. Việc không khởi tố vụ án là do cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An căn cứ vào kết luận giám định của Sở GTVT tỉnh Bình Dương. “Hệ thống phanh chính của xe trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định”, kết luận của Sở GTVT tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Công an thị xã Dĩ An cho rằng tai nạn xảy ra do “mất phanh” dẫn tới việc tài xế không giảm được tốc độ xe, đây là nguyên nhân khách quan.

Kết luận của Công an thị xã Dĩ An xác định, tài xế Dương biết điều khiển xe khách loại 29 chỗ nhưng chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ, đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ quy định. Tuy nhiên, việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

