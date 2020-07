Vụ xe khách lao xuống vực làm 5 người chết, 35 người bị thương: Vừa đổi tài xế thì gặp nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 35 người bị thương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Công an huyện Sa Thầy cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.



Phối hợp với UBND, Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Cục CSGT đã cử tổ công tác do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, phối hợp cùng Công an tỉnh Kon Tum để khắc phục hậu quả, nắm tình hình và xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N





Trong chiều nay (11/7), đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng với các cơ quan của Bộ GTVT đã đến hiện trường vụ tai nạn và Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi để thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ tiền kịp thời các nạn nhân của vụ TNGT đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vị trí xảy ra tai nạn là đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp nên có khả năng tài xế xe khách không quen đường, mất lái và lao xuống vực.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.





Bước đầu tài xế khai nhận, xe chạy từ Thanh Hóa qua Đắk Lắk. Khi xe đến huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) thì tài xế thay ca. Tài xế mới chạy khoảng 2km thì xe mất phanh, dẫn đến bị lật xuống vực sâu.

Một lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum cho biết, chiếc xe chạy trên đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên, đến huyện Ngọc Hồi đã đổi hướng đi trên tuyến QL14C.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của những bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, bác sỹ Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiếp nhận 4 nạn nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, đơn vị đã cấp cứu thành công cho 3/4 nạn nhân.

Cận cảnh xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30m và lật úp.





"Một ca bị chấn thương ngực, bụng, vỡ lá lách, đã tiến hành mổ cắt lách và chuyển về khoa ngoại tổng hợp. Một ca bị chấn thương ngực nặng đã được phẫu thuật hiện chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Còn một ca bị chấn thương đùi đã được về khoa ngoại chấn thương", bác sỹ Thiện nói.

Những nạn nhân khác bị thương trong vụ tai nạn cũng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Danh sách nạn nhân tử vong gồm: 1, Hà Đức Dũng (14 tuổi) ở Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa 2, Lưu Thị Niệm (55 tuổi) chưa xác định địa chỉ 3, Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi) ở Bá Thước tỉnh Thanh Hóa 4, Bệnh nhân nam khoảng 16 tuổi, chưa xác định địa chỉ 5, Bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi, chưa xác định địa chỉ

Nhật Tân