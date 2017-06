Vụ xe chở HS gặp nạn ở Tam Đảo: Nếu xe không đâm vào vách núi, rất có thể cả xe đã lao xuống vực

Chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn thương tâm sáng qua trên Tam Đảo, em Nguyễn T. Đ (học sinh lớp 11 B5 trường THPT An Dương) giơ cánh tay phải bị thương trong vụ tai nạn hôm qua cho biết: Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 8 giờ khhi đoàn đang trên xe về nhà. Lúc đó, em nằm ở cuối xe ngủ bỗng nghe tiếng hét lớn “xe bị mất phanh, mọi người bình tĩnh”. Liền sau đó, chiếc xe lăn nhanh xuống dốc và va chạm rất mạnh vào vách núi. Em ngất lịm không còn hay biết gì. Tới khi tỉnh dậy, phát hiện tay phải bị đau và xung quanh, nhiều người cũng nằm bất động. Một lát sau thì vài người tỉnh dậy, hoảng hốt gọi tên nhau.

Ai cũng bày tỏ thương tiếc, đau xót cho gia cảnh 2 phụ huynh tử nạn. Ảnh: PV

Tại gia đình 2 nạn nhân xấu số Vũ Thị Đông (xã Lê Lợi, huyện An Dương) và Nguyễn Thị Oanh (xã Tân Tiến, huyện An Dương) có rất nhiều bạn bè, người thân, giáo viên trường THPT An Dương cùng học sinh và cả phụ huynh lớp 11B5 đến chia buồn với 2 gia đình. Những giọt nước mắt tiếc thương của các phụ huynh, giáo viên, học sinh trường THPT An Dương và trường THCS An Dương lăn dài xót xa.

Sự ra đi quá đột ngột của cô giáo Đông khiến ai cũng bất ngờ vì mới hôm trước cô Đông còn vui vẻ, đăng trên trang facebook cá nhân của mình dòng trạng thái “Tôi về đây nghe sóng” khiến bạn bè mừng theo. Một học sinh cũ của cô giáo Đông nghẹn ngào bày tỏ “ Mới hôm trước cô trò còn nói chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà…”.

Cùng có mặt tronng chuyến đi với lớp 11B5 của con tại Tam Đảo ngày 8/6, chị Nguyễn Thị Oanh, SN 1964 ở thôn 3 Do Nha, xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng có lẽ không ngờ đây cũng là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Thương cô trò vất vả, chị Oanh đã dành thời gian đi tháp tùng và chăm sóc các con thay cho những phụ huynh khác. Khi chiếc xe chở đoàn tham quan lớp 11B5 đâm vào vạch núi, chị Oanh và chị Vũ Thị Đông đã thiệt mạng.

Cáo phó phụ huynh Nguyễn Thị Oanh tại gia đình. Ảnh: PV

May mắn không bị thương, một học sinh nữ thất thần kể lại “Lúc xe có hiện tượng trục trặc, em nghe tiếng lái xe thông báo với hướng dẫn viên bảo mọi người trên xe phải hết sức bình tĩnh. Nhưng do tâm lý hoang mang nên nhiều người vẫn hét lên. Anh hướng dẫn viên tên Duy và bạn Long đã kêu gọi mọi người ổn định tâm lý. Lúc này chiếc xe lao rất nhanh mà phía trước là vực sâu. Lái xe đã điều chỉnh xe lao vào vách núi, toàn bộ cánh phụ của chiếc xe va đập mạnh. Bác Oanh và bác Đông ngồi ngay trên ghế đầu nên đã thiệt mạng tại chỗ. Cho đến giờ, cả lớp cháu vẫn còn bị ám ảnh về vụ tai nạn vừa xảy ra. Không ai muốn nhắc lại chuyện này nữa”.

Theo nhận định của các thành viên trong đoàn tham quan lớp 11B5, nếu lúc đó lái xe không bình tĩnh thì cả đoàn đã lao xuống vực, hậu quả sẽ còn nặng hơn nhiều.

“Cả lớp em có 42 bạn thì 38 bạn đi du lịch trong đợt này. Vụ việc xảy ra là rất đáng tiếc, chúng em chỉ còn biết chia nhau để động viên, giúp đỡ gia đình bạn Hưng (con trai chi Oanh – P/v) và gia đình bạn Long (con trai chị Đông – P/v), trong lúc khó khăn này mà thôi”.

Trước đó, khoảng 8 giờ30 ngày 8/6 tại địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô du lịch BKS 15B-012.84 loại 45 chỗ chở 38 học sinh cùng 3 phụ huynh, 1 giáo viên chủ nhiệm chạy từ Tam Đảo trở về đến km 19+500 trên quốc lộ 2B thì bất ngờ mất phanh và lao vào vách núi. Cú tông mạnh đã làm 2 phụ huynh ngồi trên xe bị tử nạn tại chỗ, khoảng 10 học sinh bị thương được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Vĩnh Phúc.

Minh Lý