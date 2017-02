Vụ tự thiêu ở Hưng Yên: Gia đình cô gái khốn khổ vì lời đồn thổi

Hiện trường nơi xảy ra sự việc chị Hà T tẩm xăng tự thiêu. Ảnh: Đức Tùy

Sự việc đau lòng

Chúng tôi tìm về gia đình chị Nguyễn Thị Hà T (SN 1980, trú tại thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu, Hưng Yên - nạn nhân trong vụ tự thiêu xảy ra vào ngày 6/2), căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ vốn đầm ấm hạnh phúc ngày nào giờ đây trở nên tang thương và không ngớt người ra vào hỏi thăm với những ánh mắt buồn tủi. Có lẽ đến lúc này, ông Nguyễn Nam S (SN 1940, bố chị T) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin người con gái út tội nghiệp đã không còn nữa. Ông S cho biết: “Tôi không nghĩ con gái mình có thể hành động dại dột như vậy. Nếu như nó không ở được với gia đình thì cũng không nên chọn cái chết đớn đau như thế. Giờ đây người mất thì đã không còn nhưng người còn sống cũng khổ lây. Đau lòng quá”.

Theo lời kể của ông S, sau khi ăn cơm trưa xong, khoảng 12h ngày 6/2, chị T xin phép bố đi chơi. Nghĩ con gái đến nhà người thân trong làng nên ông S không hỏi gì thêm. Trước khi đi, chị T bỏ chiếc can 5 lít vào túi màu đen, đi thẳng đến cây xăng (cách nhà khoảng gần 1km). Sau khi mua hết 80.000 đồng tiền xăng, chị T xách can về đến chân cầu (cách nhà khoảng 200m) thì đứng lại, rồi bất ngờ dội xăng vào người dùng bật lửa tự thiêu.

Nhớ lại lúc nhìn thấy sự việc, bà Nguyễn Thị Huấn (nhà ở gần hiện trường vụ tự thiêu) kể, buổi chiều hôm đó bà đang ngồi trong nhà làm hàng thì nhìn thấy chị T xách chiếc can đi qua cổng nhà mình. Khoảng ít phút sau bà nghe thấy tiếng hô hoán có người bốc cháy. “Tôi thấy ngọn lửa bốc cao. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp vào cứu chữa. Do phía dưới phần chân vẫn lộ ra mảnh vải màu hồng và làn da trắng cho nên tôi khẳng định, người phụ nữ tự thiêu chính là chị T”, bà Huấn cho biết.

Ông Lê Quang Quát, Trưởng thôn nơi gia đình chi T sinh sống cho biết: “Khi nhận được thông tin có người phụ nữ tự thiêu, tôi đến ngay hiện trường và thông báo cho Ban Công an thị trấn Khoái Châu. Do người phụ nữ có nhiều đặc điểm trùng với chị T nên tôi và Ban Công an thị trấn vào nhà ông S hỏi về chị T thì mới biết chị không có nhà. Lúc này, chúng tôi biết chị T đã tự thiêu và khi biết tin, ông S đã không đứng vững”.

Khốn khổ người ở lại

Mỗi khi nhớ lại sự việc, người thân của chị T không khỏi bàng hoàng, đau xót và còn khốn khổ hơn vì những lời đồn đoán không đúng sự thật. Theo lời kể của gia đình, vợ chồng ông S trước đây là giáo viên công tác tại tỉnh Thái Bình và sinh được hai người con (chị T là con út). Thuở nhỏ, chị T học rất giỏi và thi đỗ cùng lúc nhiều trường đại học và chọn học Trường ĐH Thương mại Hà Nội. Tuy nhiên, đang học năm thứ hai đại học thì chị mắc bệnh trầm cảm.

Biết con bị bệnh, vợ chồng ông S đã khuyên con tạm thời nghỉ học và chạy chữa nhiều nơi. Tốn kém là vậy nhưng bệnh tình của chị không hề thuyên giảm. Cuối cùng, gia đình đành cho chị về quê ở hẳn. Cùng thời gian này, vợ chồng ông S đến tuổi nghỉ hưu và về quê ông S sinh sống. Vốn ít nói lại mắc phải căn bệnh này cho nên chị T suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà và thỉnh thoảng đến nhà người thân chơi. Trước khi xảy ra sự việc một ngày, bà Phạm Thị L (SN 1948, mẹ chị T) vừa mới lên Hà Nội trông cháu cho người con trai lớn.

Trước thông tin chị T mắc bệnh trầm cảm là do trong lúc đi học bị thất tình, chị Nguyễn Thị D (người nhà nạn nhân) khẳng định: “Khi học đại học, T chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay bị thất tình. Đặc biệt, em tôi rất ngoan ngoãn, chỉ có ít nói và ít ra ngoài. Khi xảy ra sự việc mọi người hay đồn đoán, suy diễn không đúng càng khiến cho gia đình tôi thêm đau khổ. Thậm chí, có người còn nói, em tôi đổ xăng lên người rồi lấy chăn quấn vào và sau đó tự tử”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đỗ Đình Tùng - Phó Trưởng Công an thị trấn Khoái Châu cho biết, từ trước đến nay gia đình ông S luôn gương mẫu, đoàn kết, yêu thương nhau và trong địa phương ai cũng yêu mến. Còn chị Hà T hiền lành, ít nói và ngoan ngoãn. Khi xảy ra sự việc, lãnh đạo thôn cùng thị trấn đã đến gia đình nạn nhân hỏi thăm, chia buồn và động viên.

Ông Tùng nói: “Trong sự việc này, tôi cho rằng có thể biết mình bị bệnh chữa không khỏi nên chị Hà T tìm cách giải thoái cho bản thân để mọi người đỡ khổ. Không có chuyện chị Hà T bị gia đình ngược đãi, đối xử không tốt. Không có chuyện chị bị trầm cảm do yêu đương và trước Tết chị cũng không có dấu hiệu bất thường mà nhiều người đồn đoán”.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu cho biết: “Sự việc đã xảy ra rồi, người thì cũng đã mất, vì vậy tôi mong rằng mọi người không nên đồn đoán, suy diễn sự việc khiến cho gia đình nạn nhân thêm đau khổ”.

Đức Tùy