Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 8/11, Công an huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Sặm (SN 1985), trú tại thôn 10, xã Tam Hưng (cùng huyện) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.



Bà Sặm tại cuộc làm việc với Công an huyện Thủy Nguyên. Ảnh: TL

Theo đó, vào 20h20 tối 26/10, tại tài khoản Facebook cá nhân "Gai Nha Ngheo" có đăng nội dung bài viết liên quan đến việc chi sai tiền quỹ của trường THCS Tam Hưng và THCS Mỹ Đồng. Kèm bài viết là 3 video bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Năng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên trong cuộc họp phụ huynh tại trường THCS Mỹ Đồng vào ngày 26/10. Sau khi đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trong quá trình làm rõ sự việc, Đội An ninh- Công an huyện đã xác định Nguyễn Thị Hậu (SN 1975), trú tại thôn 6, xã Mỹ Đồng (cùng huyện) là người chủ mưu có hành vi chỉ đạo, xúi giục bà Sặm đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội qua tài khoản cá nhân "Gai Nha Ngheo" gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín ngành giáo dục huyện.

Cụ thể, Hậu thường xuyên có đơn thư kiến nghị về các khoản thu phí của trường THCS Mỹ Đồng và đăng tải các nội dung không đúng sự thật về ngành giáo dục trên mạng xã hội Facebook.

Bài viết đính chính sự việc của bà Sặm được đăng tải trên Facebook cá nhân. Ảnh: TL

Ngày 13/9/2019, Hậu đăng tải 1 bài viết về vấn đề thu chi tiền quỹ của trường THCS Mỹ Đồng lên tài khoản Facebook cá nhân "Nguyễn Hậu". Sau khi đăng tải, bài viết trên thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều người, trong đó có bà Sặm. Từ đây, Hậu và Sặm thường xuyên trao đổi thông tin, bàn cách khiếu nại, kiến nghị liên quan đến vấn đề thu chi tiền quỹ của các trường học trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Đến ngày 25/10, Hậu thông báo thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh năm học 2019-2020 trường THCS Mỹ Đồng cho Sặm biết. Đồng thời, chỉ đạo, xúi giục Sặm đến tham gia để ghi âm, ghi hình cuộc họp mặc dù bà Sặm không có giấy mời và liên quan gì đến cuộc họp tại trường.

Sau đó, bà Sặm sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Gai Nha Ngheo" đăng tải nhiều nội dung sai sự thật về phát biểu của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên.

Tiếp đó, ngày 2/11, Hậu sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản "Nguyễn Hậu" đăng tải bài viết về vấn đề thu chi của trường THCS Mỹ Đồng lên Facebook, trong đó có nội dung phát biểu của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Bà Hậu được xác định là chủ mưu vụ việc. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Qua xác minh, thu thập tài liệu, Công an huyện Thủy Nguyên xác định những thông tin trong các bài viết trên là không đúng sự thật, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của ngành giáo dục. Do đó, công an huyện chỉ đạo Đội An ninh tiếp tục xác minh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (3/12), Công an huyện Thủy Nguyên mời bà Hậu đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Hậu đã thừa nhận việc toàn bộ hành vi của mình chỉ đạo bà Sặm ghi gâm, ghi hình cuộc họp.

Ngoài ra, Hậu cũng trực tiếp đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, gây hiểu lầm của phụ huynh học sinh đối với nhà trường, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục huyện Thủy Nguyên.

Căn cứ các quy định của pháp luật, công an huyện đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Hậu về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội và cam kết gỡ bỏ bài viết, không đăng tải thông tin sai sự thật.

Đức Tùy