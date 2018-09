Vụ thanh sắt rơi gây chết người ở đường Lê Văn Lương: Người thoát chết kể lại giây phút kinh hoàng

Nhân chứng vẫn chưa hết hoảng sợ

Hiện trường vụ việc.

Như đã đưa tin, tối qua, 27/9, một thanh sắt trong hệ thống giàn giáo tại công trường xây dựng của tòa nhà trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông, khiến chị Dương Thị Hằng (30 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong và ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị thương.

Trên Tri thức trẻ, chia sẻ thời điểm được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Cường vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi may mắn thoát chết.

Ông Cường nhớ lại vào khoảng 18h, ông đi xe máy đi trên đường Lê Văn Lương đến đoạn công trình xây dựng tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng đoạn gần đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Lạng Hạ thì bất ngờ thanh sắt rơi xuống.

"Tôi đi xe máy phía trước thì thấy có vật gì rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường không biết gì. Đến khi mọi người đỡ, đưa vào tôi mới biết có thanh sắt rơi từ công trình xuống", ông Cường kể.

Nam nạn nhân cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng và khi được mọi người vào lề đường, ông thấy một người phụ nữ đi ngay sau dù có đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị thanh sắt rơi vào tử vong ngay tại chỗ. "Bản thân tôi bị cứa rách một số vết ở tay nên phải đi cấp cứu", ông Cường chia sẻ.

Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng động mạnh và khi ra thấy thanh sắt nằm dưới đường cùng sợ dây cáp thòng theo.

Thanh sắt công trình rơi xuống đường.

"Lúc tôi ra thì thấy cô gái đi xe biển Bắc Ninh có lẽ bị thanh sắt rơi vào đã tử vong tại chỗ, còn một người đàn ông bị thương đang được mọi người dìu vào và mấy cái xe thì đổ lăn ở đường, nhiều mảnh vỡ tung tóe", anh Hùng, một người dân sống gần công trình cho hay.

Trên Tri thức trực tuyến cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định có thể do trụ bắt ròng rọc trên tầng mái dùng thi công kính mặt tiền tòa nhà bung khỏi vị trí, rơi xuống đường Lê Văn Lương.

Hồi đầu năm 2018, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra gây hậu quả đau lòng. Vào ngày 24/1, trên đường Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường Phúc Thành, TP Ninh Bình), 1 chiếc taxi mang BKS 35A-056.97 đang lưu thông trên đường bất ngờ bị 1 thanh sắt rơi từ trên tầng 4 của một tòa nhà đang thi công rơi xuống đâm thủng nóc xe taxi ở hàng ghế sau bên trái. Hậu quả, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau bên trái bị thương rất nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn trước ngôi nhà số 87 đang được thi công đến tầng thứ 4 và thời điểm xảy ra tai nạn có rất nhiều người qua lại. Tuy nhiên, quan sát bằng mắt thường cho thấy căn nhà trong quá trình thi công không có lưới che chắn.

Ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người phụ nữ vì thanh sắt rơi từ công trình ở Hà Nội?

Trên Thời đại, liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị thanh sắt rơi trúng, tử vong tại chỗ, ngày 27/9, trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động.

Sự cố thanh sắt công trình xây dựng rơi là do lỗi của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình đã không thực hiện đúng quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn trong thi công, dẫn tới hậu quả làm 1 người đi xe máy dưới đường tử vong.

Hành vi của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình đã vi phạm Điều 6 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng gây hậu quả 1 người tử vong đã có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 295 Bộ Luật hình sự 2015. Lỗi của người của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình trong vụ việc này là lỗi vô ý được quy định tại khoản 2 điều 11 BLHS 2015 "Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

"Như vậy, trong vụ việc này nếu bị xử lý, người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình có thể bị xử lý hình sự, mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nhà thầu thi công của người trực tiếp phụ trách an toàn lao động công trình sẽ phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về vật chất và tinh thần cho người bị nạn theo quy định tại các điều 591 Bộ luật dân sự", ông Thơm cho biết.

Được biết, công trình có thanh sắt rơi làm một phụ nữ tử vong là tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, gồm 2 tầng hầm và 16 tầng nổi. Chủ đầu tư là Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai. Đơn vị thi công là Công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ. Tòa nhà nằm trên lô 4.6NO đường Lê Văn Lương.

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người 1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

K.N (th)