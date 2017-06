Vụ tàu PPC: Bộ GTVT xem xét sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho tàu PPC

Chuyên gia nước ngoài nói gặp khó khăn khi đăng kiểm tàu PPC tại Việt Nam

Trong diễn biến tiếp theo về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vr) khi tham mưu xây dựng QCVN 95: 2016/BGTVT được Bộ GTVT ban hành kèm thông tư 43 chỉ mới cho phép đăng kiểm tàu đóng bằng vật liệu PPC chở đến 12 người (trừ thuyền viên), bức xúc vì việc Vr không giữ lời hứa, ngày 11/5/2017, từ Praha, Cộng hòa Séc, chuyên gia người Séc - ông Jindrich Metal, người phát minh công nghệ đóng tàu bằng vật liệu PPC, gửi thư tới lãnh đạo Việt Nam đề nghị Việt Nam tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển tàu thuyền công nghệ PPC.

Ông Jindrich Metal tại xưởng đóng tàu bằng vật liệu PPC. (ảnh: HC)

Theo nội dung bức thư, ông Jindrich Metal cho biết, năm 2012, ông có hợp tác với ông Vũ Văn Đảo ở Vũng Tàu để thiết lập một xưởng đóng tàu thuyền có thân làm bằng vật liệu PPC (Polypropylene copolymer). Doanh nghiệp mới này có tên là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc. Ông Jindrich Metal và các cộng sự là tác giả của công nghệ này.

Theo ông Jindrich Metal, tại Cộng hòa Séc, tàu thuyền sử dụng công nghệ này đã được đóng và được đăng kiểm bởi một tổ chức phân cấp tàu trong nước là Czech Lloyd từ năm 2006. Vật liệu PPC có hàng loạt ưu điểm như an toàn, thân thiện với môi trường, chịu được nước biển (không cần phải sơn) và đòi hỏi ít chi phí bảo dưỡng.

Ông Jindrich Metal đánh giá, “với một bờ biển dài, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về tàu thuyền. Nếu tàu thuyền loại này có được cơ hội phát triển thì đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh bởi vì chưa có nước nào khác ứng dụng công nghệ vật liệu PPC sản xuất tàu thuyền. Việt Nam là nước duy nhất được chúng tôi chuyển giao công nghệ này”.

Tuy nhiên, điều ông Jindrich Metal đáng tiếc là “trong suốt 5 năm kể từ khi được thành lập, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc thường gặp khó khi làm việc với Đăng kiểm Việt Nam, khiến chúng tôi phải ngừng kinh doanh trong một thời gian dài”.

Được biết, ngày 25/9/2012, Đăng kiểm Việt Nam đã ký kết tại Hà Nội với tổ chức Czech Lloyd một thỏa thuận nhằm giúp cho việc đăng kiểm tàu thuyền PPC. Tuy nhiên, tàu thuyền đóng tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Séc vẫn không được đăng kiểm.

Câu hỏi của ông Jindrich Metal là: không hiểu tại sao những sản phẩm được đóng bởi một công ty tại Việt Nam, có chất lượng tương đương với những sản phẩm được đóng tại châu Âu và được một tổ chức phân cấp tàu thuyền của châu Âu công nhận là an toàn mà lại bị Đăng kiểm Việt Nam từ chối?

Bộ GTVT xem xét sửa đổi quy chuẩn Quốc gia cho tàu PPC

Ngày 26/5/2017, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT có văn bản số 5623/BGTVT- KHCN gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam (Vr). Theo đó, Bộ GTVT nhận được văn bản số 06/VB-JBT ngày 5/5/2017 của Cty cổ phần công nghệ James Boat về việc thiết kế và chế tạo thử nghiệm hai tàu khách F55 (Favourite 55) và F65 (Favourite 65) bằng vật liệu PPC.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Vr tại văn bản số 2689/ĐKVN-TS ngày 24/5/2017, Bộ GTVT chấp thuận cho phép thiết kế, chế tạo, sử dụng thử nghiệm 2 mẫu phương tiện này để làm cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng vật liệu PPC trong đóng phương tiên thủy tại Việt Nam.

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật ký cho phép thiết kế, chế tạo sử dụng tàu F55 và F65 bằng vật liệu PPC. (ảnh: HC)

Bộ GTVT yêu cầu Vr và Tổ công tác về tàu PPC do Bộ GTVT thành lập có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát kỹ thuật cho 2 phương tiện tàu thủy F55 – F65 trên cơ sở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và theo quy định hiện hành.

Trong giai đoạn chạy thử nghiệm, tập hợp các số liệu thu thập được về an toàn kỹ thuật để làm căn cứ nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi bổ sung Tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho loại tàu đóng bằng vật liệu PPC.

Giao Cục Đăng kiểm VN chủ động tổ chức triển khai việc chế tạo, thử nghiệm 2 tàu khách trên theo như đề xuất tại văn bản 2689 ngày 24/5/2017 về việc chế tạo thử nghiệm hai tàu F55 – F65 bằng vật liệu PPC, báo cáo Bộ nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Vấn đề được đặt ra là, trước hai tàu F55 và F 65 này và trước khi tham mưu, xây dựng ban hành QCVN 95: 2016/BGTVT chính Vr cũng đã cấp đăng kiểm cho hai tàu được phép chở trên 12 người là tàu khách là Ferry 42 (sức chở 32 người không kể thuyền viên) và Ferry 56 (sức chở 56 người không kể thuyền viên).

Các tàu này đã được cấp đăng kiểm có nghĩa là nó hợp pháp, phải đảm bảo an toàn để hoạt động, chở người. Bởi theo Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 quy định rõ là phương tiện thủy có sức chở trên 12 người, khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải bảo đảm các điều kiện: Đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...; Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường... (Điều 24).

Vậy vì sao Vr lại thực hiện một bước lùi khi trong quá trình xây dựng (QCVN 95: 2016/BGTVT) về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (gọi tắt là vật liệu PPC) lại không đưa các các loại tàu này vào quy chuẩn mà lại giới hạn chỉ đăng kiểm cho tàu bằng vật liệu PPC có sức chở đến 12 người. Còn các tàu có sức chở lớn hơn cần phải được tiếp tục nghiên cứu?

Doanh nghiệp đóng tàu vật liệu PPC khi trao đổi với phóng viên bức xúc cho rằng quy QCVN 95: 2016/BGTVT là một ”bước lùi” làm chậm, gây khó khăn, có thể đẩy doanh nghiệp vào chỗ phá sản và cũng là sự bắt đầu cho việc khai tử những bước đi mới trong công nghệ đóng tàu.

Hà Châu