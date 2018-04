Vụ "sản phụ tử vong do tin lời thầy bói": Bác sĩ trực cấp cứu nói gì?

Những ngày gần đây, có nhiều thông tin nói về chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1984), trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) bị tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Trong đó, nguyên nhân tử vong được cho rằng, chị Th. đã nhờ ông Nguyễn Văn Liên (SN 1963, còn gọi là "cậu Liên"), trú tại thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, cùng tỉnh Hải Dương) chữa bệnh tâm linh bằng cách "bắt vong".

Anh ruột chị Th. cùng bên bản làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vào chiều nay (6/4). Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Dương Thị Đạo (mẹ chị Th.) thông tin, từ hôm xảy ra sự việc đến nay tất cả người thân và 2 bên gia đình đau đớn, xót xa khi con gái mất đột ngột. Nhưng khổ tâm nhất là những thông tin không đúng xung quanh chị Th. tử vong khiến cho mọi người mệt mỏi và không hài lòng.

“Tôi không biết họ lấy thông tin từ đâu mà nói con tôi tử vong do tin lời thầy bói và nhờ "cậu" Liên chữa vong. Gia đình tôi đã mất con khổ lắm rồi giờ lại bị đồn thổi như vậy càng mệt mỏi hơn. Trong khi, con tôi bị bệnh suy tim độ 4 được điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội, vẫn lấy thuốc uống thường xuyên và khám định kỳ”, bà Đạo cho biết.

Chị Th. được mẹ và anh trai đưa đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trong tình trạng đã tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Để rộng đường dư luận, chiều nay (6/4), PV Báo Gia đình & Xã hội có cuộc làm việc với bác sĩ Bùi Thái Dương – Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, người trực tiếp đón tiếp và cấp cứu cho chị Th.

Theo bác sĩ Dương, khoảng 5h20 sáng 1/4 Khoa cấp cứu có tiếp nhận bệnh nhân Th. được mẹ đẻ và anh trai đưa vào trong trạng thái mất ý thức hoàn toàn, da lạnh, người tái nhợt, đồng tử 2 bên giãn tối đa mất phản xạ, mạch cảnh, mạch bẹn không đo được, điện tim thẳng và xác định tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Trước tình trạng bệnh nhân, bác sĩ Dương giải thích cho người thân chị Th. là bệnh nhân đã tử vong và đưa ra 2 hướng cho gia đình. Một là đưa thi thể về nhà mai táng, hai nếu muốn tìm ra nguyên nhân tử vong thì gia đình đưa xuống nhà xác nhờ cơ quan pháp y khám nghiệm.

Khu vực chị Th. nằm trong phòng cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

“Sau đó, người thân chị Th. có mượn điện thoại của phòng cấp cứu điện cho ai đó, nhưng bên kia không nhấc máy. Một lát sau, anh trai nạn nhân có bắt xe về phòng trọ lấy điện thoại và 7h30 cùng ngày thi thể chị Th. được chuyển về Hà Nội mai táng”, bác sĩ Dương cho biết.

Cũng theo bác sĩ Dương, trong quá trình chị Th. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tiền sử của bệnh nhân được bác sĩ khai thác qua mẹ đẻ. Theo lời khai của bà Đạo (mẹ đẻ chị Th.), nạn nhân trước đây sinh em bé bằng phương pháp được mổ đẻ, có tiền sử bệnh tim và đang được điều trị bằng thuốc tây, tuy nhiên thời gian gần đây có đau đầu.

Trước đó, vào khoảng 4h20 rạng sáng 1/4, trong quá trình 2 mẹ con chị Th. ngủ tại phòng trọ ở thôn Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, bà Đạo chạm vào người con gái thấy lạnh, sau đó lay và gọi nhưng chị Th. không có phản ứng. Lúc này, anh ruột và bà Đạo thuê xe đưa chị Th. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Anh Phương trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về nội dung làm việc chiều nay (6/4) với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều tối nay (6/4), anh Nguyễn Thế Phương (SN 1982, anh ruột chị Th.) cho biết: “Chiều nay, đại diện gia đình cùng Luật sư về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương làm việc xung quanh thông tin tử vong của em gái tôi và bác sĩ xác nhận không có việc cung cấp những thông tin đang tràn lan trên mạng xã hội”.

Theo anh Phương, trong buổi làm việc với gia đình, bên bệnh viện có bác sĩ Lê Anh Tuấn – Phó trưởng khoa Tổng hợp; bác sĩ Trần Văn Vinh – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và bác sĩ Bùi Thái Dương – Người trực tiếp cấp cứu cho chị Th. Phía gia đình chị Th. có anh Phương và bà Phạm Thị Hà - Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư gia đình Hà Nội.

Nội dung biên bản làm việc giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và đại diện gia đình chị Th. vào chiều nay (6/4). Ảnh: Đ.Tùy

Trong buổi làm việc, gia đình chị Th. khẳng định: "Chị Th. về nhà cậu Liên để dự đám cưới con gái cậu, khi về đó ở cùng phòng trọ của bố mẹ. Ngoài thuốc của bệnh viện Tim cung cấp, chị Th. không uống bất cứ một loại thuốc gì khác. Gia đình khẳng định, chị Th. đã chữa bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, ngoài ra không chữa ở bất cứ ở cơ sở nào khác.

Bác sĩ Thái Dương ý kiến: Bệnh viện không bao giờ nói chị Th. là sản phụ hoặc chị Th. đã điều trị tại cơ sở của cậu Liên. Bệnh viện cũng không cung cấp thông tin gì về việc chị Th. điều trị bằng thuốc nam hoặc bằng tâm linh. Ngoài ra bệnh viện không cung cấp thông tin gì khác”.

Theo Báo cáo số 11/BC-UBND của UBND xã Ngọc Sơn do ông Nguyễn Văn Vui – Chủ tịch xã ký chuyển UBND huyện Tứ Kỳ ngày 4/4 nêu rõ: Tại nhà bà Vũ Thị Làn (SN 1962), trú tại thôn Mỹ Xá có cho bà Dương Thị Đạo (SN 1953, tỉnh Phú Thọ) thuê trọ và đã đăng ký tạm trú theo quy định. Thời gian gần đây, người nhà bà gia đình Đạo có qua lại thăm nom về chơi tại phòng trọ.

Báo cáo của UBND xã Ngọc Sơn gửi UBND huyện Tứ Kỳ về hoạt động của ông Liên. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Làn cho biết, trước đó con gái bà Đạo có về chơi, đến sáng 1/4 do sức khỏe chị Th. yếu nên gia đình bà thuê xe cho đi bệnh viện điều trị, còn sự việc con gái bà Đạo tử vong như thế nào trên bệnh viện, bà Làn không rõ.

Cũng theo Báo cáo của xã Ngọc Sơn, khoảng năm 1991, ông Liên "bỗng nổi nên như một nhà ngoại cảm, công dân một số địa phương khác thường xuyên đến nhà ông nhờ giúp đỡ việc tâm linh.

Đến năm 1993, ông Liên bị công an xã xử phạt hành chính về vi phạm mê tín dị đoan và gây mất an toàn về an ninh trật tự". Tiếp đó, khoảng năm 1996, UBND huyện Tứ Kỳ phạt hành chính về việc hành nghề chữa bệnh bốc thuốc trái phép, yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông Liên vẫn tiếp tục hành nghề tìm mộ và bốc thuốc nam.

Ông Nguyễn Văn Liên làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối 3/4. Ảnh: Đ.Tùy

Hàng ngày, có khoảng từ 50 -100 người từ các nơi đến nhờ xem việc tâm linh và không có hiện tượng gây mất an ninh trật tự. Khi khách nào muốn lưu lại lâu đến một số gia đình trong địa phương thuê trọ và các gia đình cho khách thuê đảm bảo việc đăng ký lưu trú.

Ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết: "Hôm nay, Thanh tra Sở Y tế đã xuống gia đình ông Liên tìm hiểu, xác minh thông tin sự việc và ông Liên khẳng định, không chữa bệnh cho chị Th. bằng tâm linh và thuốc nam".

Anh trai chị Th. tâm sự: “Mấy ngày hôm nay gia đình tôi mệt mỏi trước những thông tin không đúng về sự việc. Cho nên, tôi mong rằng sự việc đau thương này sẽ khép lại tại đây”.

Đức Tùy