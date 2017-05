Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: “Chúng đánh con tôi dã man quá”

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, do mâu thuẫn chặn Facebook cho nên em T. T. P (SN 2003, đang là học sinh lớp 8) trú tại thôn Cao Lý, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện (Hải Dương) bị một nhóm bạn đánh hội đồng rồi tung lên mạng xã hội.

Trong số người trực tiếp hành hung và đánh nữ sinh P có T. D. H (SN 2001) trú tại xã Cao Thắng và bạn nữ tên Th (SN 2001) trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương).

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện, nơi nữ sinh P đang nằm điều trị. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chiều qua, PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm về gia đình nữ sinh, tuy nhiên nữ sinh này đã được người thân cho nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện.

Ngồi bên giường bệnh, chị An Thị Nhã (SN 1974, mẹ nữ sinh P) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ khi biết con gái mình bị nhóm bạn đánh sau đó quay clip đưa lên mạng xã hội.

Nói giọng bức xúc, chị Nhã cho biết: “Khi được người cho xem clip con gái bị đánh tôi không dám xem hết vì chúng đánh con tôi dã man quá. Đến giờ tôi không hiểu tại sao mấy đứa lại hành động như vậy với con mình, trong khi từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì xảy ra”.

Theo lời kể của mẹ nạn nhân, chiều ngày 15/5 khi chị đang làm trong công ty thì được một người cháu họ cho xem clip. Tuy nhiên, lúc đầu xem chị không nhận ra hình ảnh con gái vì mái tóc che mặt, nhưng chị đã kịp nhận ra bộ quần áo con vẫn mặc hàng ngày và nhận ra người đánh con mình là H (mặc áo đen, cùng làng) làm cùng công ty.

Chị Nhã, mẹ nữ sinh bức xúc khi con gái bị hành hung. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Lúc đó, tôi tức và căm giận chỉ muốn chạy sang chỗ cháu H nói chuyện cho phải lẽ, nhưng nghĩ lại thì mình là người lớn không chấp đám trẻ. Hết giờ làm tôi đến nhà cháu H nói chuyện với gia đình và thông tin sự việc”, mẹ nữ sinh cho biết.

Tại nhà người đánh con gái mình, chị Nhã có hỏi nguyên nhân tại sao lại đánh P thì H chỉ cúi đầu không nói gì, sau đó hỏi chị có biết người tung clip lên mạng xã hội hay không, nhưng mẹ nạn nhân không biết.

“Đến tối hôm đó, hai bố con H có đến nhà xin lỗi và nói vấn đề này sẽ suy nghĩ thêm chứ không có ý bồi thường hay bảo con tôi đi bệnh viện khám bệnh. Từ trước đến nay chưa khi nào vợ chồng tôi quát mắng hay đánh cháu, nếu có sai chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cho nên, khi thấy thái độ của 2 bố con cháu H như vậy, gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an”.

Thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Xuân Quyết - Phó trưởng công an xã Cao Thắng cho hay, sáng 16/5 gia đình chị Nhã làm đơn gửi Ban công an xã, tuy nhiên do sự việc xảy ra trên địa bàn xã Tứ Cường. Sau đó, chị được hướng dẫn sang công an xã bên giải quyết.

Đơn xin nghỉ học của nữ sinh để điều trị bệnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Đúng là cháu P là công dân sinh sống trên địa bàn xã chúng tôi nhưng theo quy định thì sự việc xảy ra ở đâu thì giải quyết ở đó. Cho nên, chúng tôi có hướng dẫn gia đình mang đơn sang xã Tứ Cường, đồng thời địa phương cũng hỗ trợ thông tin khi xã bạn cần giúp đỡ”, ông Thắng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, nữ sinh P là con út trong gia đình có hai anh em, bố đi làm thợ xây còn mẹ làm công nhân gần nhà. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người thân, họ hàng và dân làng bức xúc trước hành động của nhóm thanh niên đã hành hung em. Đặc biệt, nhóm thanh niên này có khoảng 7 người đi trên 2 xe máy, trong đó có hai bạn nam.

Là người trực tiếp khám cho nạn nhân, bác sĩ Vũ Đức Quý - Khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện) cho hay, nữ sinh P nhập viện trong trạng thái trên người không có thương tích, trò chuyện bình thường và nói nguyên nhân bị bạn đánh. Sau đó, nạn nhân được đưa đi chụp cắt lớp nhưng không phát hiện tổn thương trong não.

“Căn cứ lời kể của bệnh nhân và sau khi thực hiện một số thủ thuật khám lâm sàng, cận lâm sàng, bước đầu chúng tôi chẩn đoán, bệnh nhân P bị chấn thương phần mềm khai bị đánh vùng gáy hai bên. Đồng thời, nữ sinh có biểu hiện sang chấn về tâm lý, tinh thần. Sau đó, chúng tôi cho nhập viện nằm theo dõi, điều trị", bác sĩ Quý cho biết.

Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan pháp luật điều tra xử lý người đã đánh nữ sinh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo ông An Đăng Bình – Trưởng công an xã Tứ Cường (huyện Thanh Miện), sau khi nhận được đơn đề nghị của gia đình nữ sinh P, Ban công an đã tiến hành tìm hiểu sự việc và triệu tập những người có liên quan. Tuy nhiên, nhóm người có mặt trong clip ở nhiều địa phương khác nhau và độ tuổi 15,16, cho nên sự việc đang được công an xã tiếp tục điều tra. Thậm chí có người khi công an đến triệu tập thì đã bỏ nhà đi đâu đó từ trước do bị gia đình mắng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Mạnh Nhường – Chủ tịch UBND xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện) cho biết: “Từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra sự việc này bao giờ. Trong khi tuổi các cháu còn nhỏ lại là nữ giới mà có những hành động như vậy khiến nhân dân bất bình. Cho nên, chúng tôi mong cơ quan pháp luật xử nghiêm để làm gương”.

Được biết, đây là lần thứ 3, nữ sinh P bị H cùng nhóm bạn hành hung và đánh. Trong đó, lần 1 xảy ra vào hôm kết thúc năm học 2016 và lần 2 vào khoảng giáp Tết âm lich 2017.

