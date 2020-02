Vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ: Kết quả thực nghiệm hiện trường ra sao?

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây 2 ngày tại khu nhà trọ nằm trên đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng), người dân phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong phòng và nhanh chóng cấp báo cho chính quyền sở tại thụ lý giải quyết.



Liên quan đến sự việc trên, Công an TP. Hải Phòng vừa có kết luận ban đầu. Theo đó, khoảng 20h tối 11/2, Công an phường Đằng Giang nhận được tin báo của quần chúng về việc phát hiện 1 thi thể phụ nữ đã tử vong, có mùi hôi thối tại một phòng thuộc khu nhà trọ ngõ 212 đường An Đà.

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Giang có mặt bảo vệ hiện trường, cấp báo về Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1970), có hộ khẩu thường trú tại phố Cấm, phường Gia Viên (cùng quận Ngô Quyền) và làm nghề tự do.

Khu vực xóm trọ phát hiện sự việc người phụ nữ tử vong trong phòng

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện thi thể 1 người phụ nữ đã tử vong trên giường trong tư thế ngủ, trên người mặc một chiếc áo và đắp chăn. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu xác định nạn nhân tử vong trước đó khoảng vài ngày và cơ thể không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Cũng theo cơ quan công an, căn phòng nạn nhân ở nằm trong hai dãy nhà trọ được xây dựng song song đối cửa, có nhiều người ở, phòng được khóa cửa trong và chìa khóa treo ở nơi cố định trên tường.

Khi thực nghiệm hiện trường cho thấy, người đứng bên ngoài không thể khóa được cửa trong và cũng không có dấu hiệu đột nhập. Trong khi đó, lực lượng công an dùng thiết bị đặc chủng mới phá được cửa để vào. Mọi vật dụng, tài sản trong phòng không bị xáo trộn, không có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Được biết, nạn nhân đã có gia đình và cách đây 7 năm, chị T. thuê nhà trọ ở riêng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy