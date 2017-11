Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu: Bi kịch ghen tuông

Căn nhà nơi anh T tẩm xăng tự thiêu.

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, rạng sáng ngày 12/11 Bệnh viện (BV) Bỏng Quốc gia đã trả anh Hồ Văn T (46 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Văn) - người đàn ông tự thiêu sau khi cãi vã với vợ vào tối ngày 11/11 về với gia đình vì không còn khả năng cứu chữa. Hiện anh T đang được gia đình chăm sóc tại nhà riêng.

Rất đông người đến thăm hỏi khi biết tin anh T bị BV trả về vì không còn khả năng cứu chữa.

Ngày 12/11, có mặt tại ngôi nhà anh T, người thân cùng bà con lối xóm tập trung kín đường, thăm hỏi nạn nhân. Ai nấy đều chưa hết bàng hoàng khi nhác lại vụ việc đau lòng.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 11/11, người dân tại xóm 6 đang ngồi xem ti vi thì hoảng hồn khi nghe tiếng la hét thất thanh từ phía gia đình anh T nên chạy đến. Họ bàng hoàng khi thấy anh T đang quằn quại như ngọn đuốc sống trong ngôi nhà bị cháy trụi nên tri hô nhau dập lửa, cứu anh T ra ngoài.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Nhận thấy nạn nhân nguy kịch, tiên lượng xấu nên bệnh viện huyện Quỳnh Lưu đã chuyển gấp ra BV Bỏng Quốc gia.

Đến 5h sáng hôm sau, phía BV Bỏng Quốc gia đã trả anh T về với gia đình vì không còn khả năng cứu chữa.

Bi kịch ghen tuông

Căn nhà lớn của gia đình anh T cháy trơ vách, mọi thứ trong nhà đều trở thành đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn. Anh T đang được người thân chăm sóc ở dưới căn nhà nhỏ, toàn thân băng bó bởi lớp băng trắng xóa, vật vã vì đau đớn.

Anh T và vợ là chị Nguyễn Thị H (44 tuổi) có với nhau 3 người con. Cô con gái lớn đã lập gia đình. Cậu con trai út năm nay mới 4 tuổi. Ngoài nông nghiệp, vợ chồng anh T còn có thêm nghề đi buôn gà để bỏ mối cho các khu chợ, nhà hàng. Trước đây, cuộc sống của họ bình yên, êm ấm như bao gia đình khác. Anh T được tiếng hiền lành, chăm chỉ làm ăn.

Mấy năm trở lại đây, vợ chồng anh T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, thậm chí đánh đập nhau. Nguyên nhân là do anh T có tính ghen tuông. Chị H thì đanh đá, ngoa ngoắt nên khi cự cãi, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Chuyện vợ chồng anh T to tiếng, đánh đập nhau như cơm bữa. Hàng xóm suốt ngày phải khuyên can.

Người dân cho biết anh T là người hiền lành, siêng năng nhưng có tính ghen tuông.

3 tháng trước, anh T bị tai nạn giao thông, gãy xương bánh chè nên không thể đi làm. Chị H ở nhà thường ngày kêu ca chuyện tiền bạc, đòi đi làm thuê kiếm tiền nhưng anh T không cho đi. Hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn.

"Nửa tháng trước, chị H để con lại cho chồng rồi đi làm thuê. Nhưng đi được 10 ngày thì trở về vì anh T thường xuyên điện thoại, bắt về. Từ ngày chị H về tới nay hai vợ chồng lại tiếp tục mâu thuẫn. Anh T nghi ngờ vợ có người đàn ông khác bên ngoài. Nói rằng vợ vừa đi được 10 ngày mà suốt ngày có người đàn ông lạ điện thoại, nhắn tin.

Chị H thì than phiền ở nhà không có tiền. Mỗi tháng lại chi 5 triệu tiền phường (hụi) nên không biết lấy đâu ra. Gặp phải người chồng hay ghen, chị H thì đanh đá, tay đôi với chồng nên suốt ngày đánh nhau", một người thân cho biết.

Mẹ chị H cho biết, trước khi tẩm xăng tự thiêu, anh T có tìm đến nhà bố mẹ vợ than phiền chuyện gia đình.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng, người thân anh T cho biết, mâu thuẫn giữa vợ chồng anh T âm ỉ suốt nhiều ngày nay. Trưa ngày 11/11, hai vợ chồng lớn tiếng cãi cọ, anh T mang xăng ra đổ khắp nhà dọa châm lửa đốt nhưng được người thân, hàng xóm ngăn lại. Đến tối cùng ngày thì xảy ra sự việc trên.

Được biết, tại thời điểm tẩm xăng tự thiêu, anh T ở một mình trên nhà lớn, cửa kép hờ. Chị H và con trai út nằm ngủ ở nhà dưới. Khi nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người nghĩ vợ chồng anh T lại đánh nhau nên chạy qua can ngăn thì chứng kiến việc đau lòng.

"Chiều hôm qua con rể tôi đang sang nhà tôi than thở chuyện vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Ý con rể là không muốn cho vợ đi làm xa mà vợ vẫn đòi đi. Thời gian này buôn bán gà không ăn thua, tiền không có. Con rể lại mới bị tai nạn, chưa thể đi làm nên hai vợ chồng suốt ngày cãi vã nhau. Nhưng tôi không ngờ sự việc lại ra nông nổi này...", mẹ chị H buồn bã cho biết.

Hiện anh T đang được người thân chăm sóc trong tình trạng nguy kịch.

