Vụ ngộ độc rượu tại Nghệ An khiến 3 người chết: Rượu được ngâm từ cây lá ngón

Ngày 19/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả về chất độc dẫn đến 3 người tử vong trong một gia đình sau khi uống rượu tại nhà ông Moong Văn Đi (40 tuổi, trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Theo đó, chất độc dẫn đến cái chết của 3 người sau khi uống rượu là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón (có tên gọi khác như Câu vẫn, Hoàng đắng, Đoạn trường thảo…), một chất kịch độc dẫn đến chết người.

Chai rượu và rễ, thân cây ngâm khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Như đã thông tin trước đó, tại bữa ăn trưa lúc 14h ngày 12/3 tại nhà ông Đi gồm các món cơm, canh măng chua, cà pháo, ổi và một chai rượu (loại 1,5 lít) ngâm rễ, thân cây tự tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau bữa ăn, ông Moong Văn Tuệ (37 tuổi, em trai ông Đi) thấy hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu trên bàn ăn. Thấy vậy, ông Đi chạy đi kêu cứu hàng xóm thì ngất xỉu ngay cầu thang của nhà. Trước đó, hai người này chỉ uống khoảng 3-4 chén rượu. Còn anh Lữ Văn Khăm (24 tuổi, em rể anh Đi) sau khi uống khoảng 2 chén thì hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, khó thở nghi ngờ rượu có độc nên liền móc họng để nôn.

Riêng bà Lô Thị Văn (40 tuổi, vợ ông Đi) chỉ uống 1 chén rượu và không ăn thức ăn. Sau đó, bà Văn đi sang hàng xóm chơi thì hoa mắt, chóng mặt rồi quay về nhà thì nằm lịm đi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân trong bản đã đưa 4 người đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn để cấp cứu. Tại đây, các nạn nhân được cấp cứu tích cực bằng bóp bóng và ép tim ngoài lồng ngực nhưng không đáp ứng.

Khoảng 16h cùng ngày thì ông Đi, ông Tuệ và bà Văn tử vong. Riêng anh Khăm được đặt nội khí quản và chuyển ngay xuống Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện tại, sức khỏe anh Khăm đã ổn định, có thể trò chuyện được.

V. Đồng