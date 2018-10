Vụ mẹ và bé trai 18 tháng tuổi treo cổ: Nghẹn ngào bức thư tuyệt mệnh

Sáng 30/10, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc người mẹ treo cổ cùng con trai mới 18 tháng tại xã Kỳ Lâm, lực lượng chức năng đã phát hiện được một bức thư tuyệt mệnh của người mẹ để lại.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện sự việc.

“Bức thư viết kín 8 mặt giấy với nhiều nỗi niềm của người mẹ. Nhưng nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề về bé trai 18 tháng tuổi bị bỏng, chữa trị mãi không khỏi. Ngoài ra, bức thư còn để cập đến việc nợ nần” – Thiếu tá Võ Châu Tuấn – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh thông tin.

Như đã thông tin, vào khoảng 18h30 này 29/10, anh T.C.T (36 tuổi, chồng nạn nhân) về nhà mình ở xóm Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh bàng hoàng phát hiện vợ là N.T.C (25 tuôi) cùng con trai mới 18 tháng tuổi trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, anh T. liền hô hoán và cắt dây đưa hai mẹ con xuống nhưng cả hai đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Những người hàng xóm thông tin, chị C. lập gia đình cách đây 4 năm và có 1 bé trai và 1 bé gái. Còn anh T. làm nghề tự do, gia cảnh của gia đình hết sức khó khăn. Cách đây ít tuần, chị C. vô tình làm bé trai bị bỏng nên phải nhập viện điều trị dài ngày. Khi xuất viện về nhà, chị C. rất buồn, sống thu mình.

V. Đồng – L. Hoàng