Vụ mẹ đẻ nghi nhét con sơ sinh xuống hố nhà vệ sinh ở Thái Nguyên: Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến vụ việc mẹ đẻ nhét con sơ sinh xuống hố nhà vệ sinh ở Thái Nguyên ngày 28/9, ông Ma Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xác nhận vụ việc xảy ra tại xã này.

Cháu bé được điều trị tại bệnh viện.

Vị lãnh đạo cho biết, hiện ban công an xã đã chuyển hồ sơ lên công an huyện Phú Lương để tiếp tục làm rõ. Tính đến thời điểm này, việc cháu bé nằm trong hố nhà vệ sinh là có thật. Tuy nhiên, cháu bị đẻ rơi xuống đó hay người mẹ cố tình nhét xuống thì sẽ phải đợi kết luận chính thức từ công an.

"Tại địa phương từ trước tới nay, mẹ bé trai sơ sinh không có hồ sơ tâm thần tuy nhiên, sắp tới, chắc chắn mẹ bé sẽ phải giám định tâm thần", ông Tý chia sẻ.

Vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao.

Trong khi đó, thông tin từ bệnh viện A Thái Nguyên được biết, sức khoẻ của cháu bé hiện tại đã ổn định, chỉ bị tổn thương ở phần mềm, các vết thương hiện đã đóng vảy và đang được các bác sĩ, cùng người nhà chăm sóc. Trong ngày hôm nay, cháu bé sẽ được xuất viện về nhà.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai sơ sinh bị mẹ đẻ rơi trong nhà vệ sinh, được bà nội phát hiện đưa đi Bệnh viện A Thái Nguyên khiến dư luận vô cùng xôn xao

Theo đó, thông tin đăng tải có nội dung bé trai 3,2kg bị mẹ ruột đẻ trong nhà vệ sinh, tuy nhiên sau đó lại bị nhét xuống lỗ gạch ở nhà xí.

May sao bà nội bé đi vệ sinh thấy có tiếng động, thấy 1 bàn tay bé thò ra khỏi hố phân nên bà đã kêu hàng xóm sang đập nhà xí đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

