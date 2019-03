Vụ ly hôn nghìn tỉ của ông chủ cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ giải thích lí do xưng "qua" trước tòa

Khi phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h30, HĐXX đã hỏi về yêu cầu phản tố về số tiền 2.102 tỷ mà phía bị đơn Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu làm rõ tại phiên tòa ngày 1/3. Theo đó, tài khoản tại hai ngân hàng đã quyết toán, còn 1,3 tỷ đồng ở nhà băng còn lại.

Đại diện của ông Vũ cho biết, khoản tiền hơn 2.100 tỷ đồng là tài sản chung của hai vợ chồng. Do đây là tài sản cá nhân nên phía bị đơn không đặt câu hỏi nào thêm.

Phút trầm tư của bà Thảo tại phiên tòa sáng nay

Phía bà Thảo trước đó nói rằng không có tiêu dùng cá nhân nào liên quan đến số tiền này. Phía nguyên đơn hỏi ông Vũ: "Có đưa ra được căn cứ chứng minh hơn 2.100 tỷ đồng là tài sản chung? Bị đơn có yêu cầu phản tố thì phải có bản tự khai".

HĐXX hỏi phía ông Vũ: "Từ năm 2016, bà Thảo có thông báo sử dụng số tiền này vào việc gì không? Bà Thảo có góp khoản tiền nào lớn vào việc đầu tư công ty từ năm 2015 đến 2018?". Đại diện của ông Vũ đáp: "Bà Thảo không góp bất kỳ khoản nào".

Sau đó, đại diện VKS hỏi nguyên đơn về số tiền cụ thể trong các ngân hàng đang yêu cầu chia.

Phía ông Vũ cho biết, ngày 25/2 có bản chi tiết về tiền, vàng, ngoại tệ với tổng tài sản là 2.098 tỷ đồng - chênh lệch so với trước đó do biến động tỷ giá. Đây là số tiền được hình thành trong thời kỳ hôn nhân từ kết quả kinh doanh, nên là tài sản chung của hai vợ chồng. Lý do ông Vũ đề nghị chia tỷ lệ 70/30 là liên quan đến công sức đóng góp của ông Vũ.

Đại diện VKS cho biết, nếu trong thời kỳ hôn nhân, nếu số tiền không xác định được là tài sản riêng thì nó có nghĩa là tài sản chung. "Nếu luật sư nói nó không phải tài sản riêng của bà Thảo thì là tài sản chung", VKS nói.

Phản bác lại lời của VKS, luật sư bà Thảo cho biết nếu không phải tài sản riêng cũng không thể khẳng định đó là tài sản chung của 2 vợ chồng bởi có thể là tiền của ai đó? VKS tiếp tục hỏi bà Thảo về trong quá trình đó, có được ai cho tặng hay không thì luật sư bà Thảo khẳng định không có nghĩa vụ để trả lời, bởi nó có thể ảnh hưởng đến đời tư của người khác.

Tiếp sau đó, bà Thảo nói có 2 câu hỏi dành cho ông Vũ: "Anh nói cho em biết, từ ngày cưới nhau đến giờ anh có chuyển vào tài khoản của em đồng nào không? Nguồn gốc số tiền đó từ đâu?". Đại diện của ông Vũ định trả lời, song bà Thảo đề nghị: "Chỉ anh Vũ mới trả lời được thôi".

Sau ít phút, ông Vũ đứng lên: "Cô ấy nói lời nào cũng chạm vào nỗi đau hết. 6 năm nay tôi im lặng, không muốn nói gì, nhưng cô kéo tôi ra đây. Tôi quá giận...". Chủ tọa cắt ngang, đề nghị ông Vũ trả lời thẳng vào câu hỏi, nếu không trả lời được thì từ chối.

Ông Vũ từ chối nói thêm. Tuy nhiên, ở những ngày đầu phiên xử diễn ra, ông khẳng định "tiền làm ra đều do cô ấy (bà Thảo) giữ".

Ông Vũ tươi cười khi chia sẻ với truyền thông tại phiên tòa

Cũng như những phiên tòa trước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn xưng "Qua" khi đối đáp với vợ cũng như trả lời các câu hỏi của HĐXX. "Qua nói rồi, hãy để Trung Nguyên phát triển theo đúng tầm nhìn của nó". Sau câu nói này, HĐXX nhắc nhở ông Vũ không được xưng "Qua" với HĐXX mà phải xưng "bị đơn".

Ông Vũ thay đổi cách xưng hô "Qua" kể từ sau khoảng thời gian 5 năm dài vắng bóng trên truyền thông. Chiều tối 16/6/2018, sau 5 năm gần như ở ẩn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ có mặt ở sự kiện kỷ niệm thành lập thương hiệu và ra mắt hệ sản phẩm cà phê mới mang tên Trung Nguyên Legend.

Đó cũng là lần đầu tiên công chúng được biết ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên với lối trang phục và xưng hô khác lạ: Ông Vũ mặc áo khoác dài đen, quần vải trắng rộng thùng thình, cổ quấn khăn rằn, chắp hai tay sau lưng và xưng "Qua", gọi những người xung quanh là những "anh chị em" của mình.

Ông Vũ cho biết: "Qua là từ của miền Tây, dễ thương lắm đó nghen. Nó cũng là "tôi" thôi, không có gì khác".

Sau khi tòa kết thúc phần hỏi chuyển sang tranh luận, luật sư Phan Trung Hoài (bảo vệ cho bà Thảo) đề nghị tách khoản tiền hơn 2.100 tỷ đồng ra giải quyết riêng, bởi trước khi đưa ra xét xử ông Vũ đã có đơn rút yêu cầu phản tố về việc chia khối tài sản này. Khi ra tòa, ông mới tiếp tục đề nghị đưa khối tài sản này vào giải quyết. Theo quy định của pháp luật, yêu cầu này chưa được thu thập chứng cứ đầy đủ cũng như trải qua quá trình hòa giải.

Liên quan đến số vàng tại ngân hàng, ban đầu ông Vũ xác định là 10.000 lượng nhưng thực tế chỉ có 10.000 chỉ - cho thấy ông Vũ không nắm chính xác số tài sản yêu cầu chia là bao nhiều. Do đó, luật sư Hoài cho rằng, việc tách khối tài sản này ra khỏi vụ án là phù hợp và không ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Vũ.

Mở đầu phần tranh luận, luật sư Nguyễn Minh Tâm (bảo vệ ông Vũ) khẳng định việc yêu cầu chia khoản tiền hơn 2.100 tỷ đồng tại ngân hàng không phải là yêu cầu mới tại tòa, mà là yêu cầu phản tố được đưa ra từ trước và bị đơn đã nộp tiền tạm ứng án phí. HĐXX cũng chưa có quyết định đình chỉ nào đối với yêu cầu này.

"Về nguyên tắc tài sản do vợ chồng tạo lập trong tời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Ai đó cho rằng không phải là tài sản chung thì phải chứng minh đó là tài sản riêng hoặc vay mượn được sự đồng ý của cả hai", luật sư Tâm nói và cho biết, khi quan hệ hôn nhân chưa được tòa án quyết định thì thời kỳ hôn nhân vẫn còn chứ không phải từ khi gửi đơn xin ly hôn.

Ông cũng cho rằng thân chủ từng nói rất rõ tại tòa, 20 năm qua ông chỉ quan tâm đến việc phát triển Trung Nguyên, chuyện tiền bạc trong gia đình đều do bà Thảo quản lý và 2.100 tỷ là tài sản chung do bà Thảo đứng tên. Ông Vũ không có nghĩa vụ phải chứng minh và đề nghị tòa xem xét chia cho ông Vũ theo tỷ lệ 70/30.

Vào lúc 10h30, HĐXX quyết định nghỉ giải lao sau khi tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Tới 14h chiều nay phiên toà lại tiếp tục.

K.N (th)