Vụ lật thuyền đánh cá trên sông Luộc: Gia cảnh éo le các nạn nhân

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, đêm qua (23/6), tại khu vực cống An Thổ, xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi một chiếc thuyền đánh cá không may gặp nạn khiến 2 bà cháu rơi xuống sông Luộc mất tích.

Khu vực cống An Thổ, nơi xảy ra sự việc thương tâm

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hà Thanh thông tin cho Công an huyện Tứ Kỳ cùng cơ quan chức năng phối hợp với gia đình nạn nhân tìm kiếm tung tích. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Danh tính các nạn nhân xấu số được xác định là bà Trần Thị Quý (SN 1957) và cháu Hoàng Thị Mỹ Hoa (SN 2012, là cháu ngoại bà Quý), trú tại thôn 8 Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng).

Nhiều người dân đang theo dõi vụ việc

Theo đó, vào khoảng 21h30 đêm qua, khi ông Hoàng Văn Đặng (chồng bà Quý) cùng vợ và cháu ngoại đi thuyền đánh cá trên sông Luộc. Khi đến trước cửa khu vực cống An Thổ thì gặp dòng nước xoáy khoảng 1,5m khiến thuyền hẫng và bị cuốn vào cánh cống, sau đó lật úp.

Khi thuyền bị lật, ông Đặng tìm cách thoát khỏi vùng nước xoáy và bơi vào bờ, còn vợ cùng cháu ngoại bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Sau đó, ông Đặng hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ.

Gia đình ông Đặng lập bàn thờ vong tại vị trí gặp nạn

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Trung Tiến – Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, nơi nạn nhân sinh sống) thông tin, gia đình ông Đặng thuộc diện khó khăn của địa phương và làm nghề thuyền chài đánh cá nhiều năm trên khúc sông Luộc.

Trong số 4 người con của gia đình thì người con gái thứ 3 là chị Hoàng Thị Vui bị câm hiện đã lấy chồng (huyện An Dương) cũng mắc bệnh câm như vợ và cháu Mỹ Hoa đang mất tích dưới sông là con gái của chị Vui.

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân tìm kiếm tung tích 2 bà cháu

Giao thông khu vực cống An Thổ được lực lượng chức năng điều tiết

“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi cấp báo về huyện Vĩnh Bảo, hiện tại chính quyền xã và cơ quan chức năng của huyện cũng đang có mặt tại khu vực cống An Thổ để tìm hiểu vụ việc, động viên gia đình, phối hợp với gia đình nạn nhân, tỉnh bạn tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa to nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết

Được biết, cháu Mỹ Hoa thường xuyên đi theo thuyền của ông bà ngoại đánh bắt cá trên sông, trong khi đó từ vị trí gặp nạn cách nhà nạn nhân khoảng hơn 1km.

Đến 11h30 trưa nay, công tác tìm kiếm tung tích 2 bà cháu gặp nạn trên sông Luộc vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện.

Đức Tùy

Ảnh: Công Minh