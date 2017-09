Vụ hành hung bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An: Lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với chủ tịch phường

Ông Huân là người xuất hiện trong clip ghi lại cảnh giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng (đóng tại TP Vinh) là Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung một bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa 115 vào tối ngày 18/8.

Người cầm ghế đỏ được xác định là ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh cũng đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu. Cụ thể, vụ việc xảy ra là do mẫu thuẫn bột phát, nguyên nhân xuất phát từ sự lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của người thân, hiểu lầm BS thiếu trách nhiệm nên ông Thắng đã đánh BS Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa. Do BS Minh và điều dưỡng Hòa không bị thương tích và từ chối việc giám định về thương tích nên ông Thắng chỉ bị xem xét về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Camera an ninh bệnh viện ghi lại cảnh ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung BS Minh.

Trước đó, như báo Gia đình và Xã hội đưa tin, khoảng 21h30 ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa 115 tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông. Sau khi kiểm tra, BS Minh (người trực tại khoa cấp cứu) kiểm tra và nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ xương gò má và giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu rõ về bệnh tình. Đồng thời, chỉ định cho bệnh nhân đi chụp X - quang.

Một lúc sau, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng cho rằng bệnh nhân vào đã lâu mà không được làm gì, không được quan tâm. Sau đó, ông Thắng chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và đầu BS Minh. Thấy đồng nghiệp bị đánh, điều dưỡng Hòa đến can ngăn thì người đàn ông này chửi bới, chỉ tay vào mặt và đòi đánh.

Lúc đó, BS Minh và điều dưỡng Hòa đã lánh vào phòng phía trong. Ông Thắng tiếp tục đuổi theo cùng với một người đi cùng tay cầm ghế nhựa xông vào nhưng được một số người can ngăn.

Cơ quan chức năng xác định, người cầm ghế nhựa xuất hiện trong clip là ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP. Vinh). Sau sự việc, ông Huân cho rằng mình chỉ là người vào can ngăn chứ không tham gia hành hung bác sĩ như một số thông tin được đăng tải trước đó.

Hiện, Thành ủy TP. Vinh đã báo cáo toàn bộ sự việc đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Vũ Đồng