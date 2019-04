Vụ giáo viên mầm non bị tố bạo hành trẻ: Hé lộ người trình báo sự việc

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trong giờ ngủ trưa ngày 11/4 của các cháu cơ sở mầm non tư thục Đồ Rề Mí (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có ghi lại hình ảnh 2 cô giáo lớp học mầm non đang lôi các cháu bé. Thậm chí, cô giáo này xách tay các cháu rồi quăng lên đệm và có cháu bị giáo viên xách 1 tay và bất ngờ thả rơi tự do xuống chiếu khiến các cháu sợ hãi khóc.

Clip ghi lại hình ảnh cháu nhỏ bị 2 cô giáo của cơ sở mầm non Đồ Rê Mý xách lên và quăng xuống nền nhà. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (13/4), UBND TP. Hạ Long vừa có báo cáo vụ việc gửi UBND tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo nêu rõ, ngày 12/4, sau khi nhận được thông tin vụ việc xảy ra tại cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long), UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo UBND phường Hồng Hà, phòng GD&ĐT, Công an thành phố khẩn trương nắm bắt tình hình vụ việc và điều tra, xác minh.

Báo cáo vụ việc của TP. Hạ Long gửi UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TL

Cụ thể, vào lúc 9h30 ngày 12/4, anh Hoàng Văn Giới (SN 1986), đăng ký HKTT tại xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hiện đang tạm trú tại tổ 11, khu 6, phường Hà Tu (TP. Hạ Long) đến Công an phường Hồng Hà trình báo về việc ngày 11/4, con gái anh là Hoàng Uyên Chi (SN 2017) đang gửi tại nhà trẻ mầm non tư thục Đồ Rê Mí bị bạo hành.

Sau khi sau nhận được phản ánh từ phía phụ huynh học sinh, Cơ quan công an cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và ngay trong ngày, phường Hồng Hà ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TTXVN

Cũng theo báo cáo cúa TP. Hạ Long, cơ sở mầm non này do bà Nguyễn Thị Nga (trú tại tổ 2A, khu 1B, phường Hồng Hải) làm chủ cơ sở và được thành lập ngày 9/8/2018 theo quyết định của UBND phường Hồng Hà, dựa trên cơ sở đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, thủ tục thành lập.

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hạ Long, cơ sở mầm non Đồ Rê Mí đã bị đình chỉ để điều tra và các cháu có bị bạo hành hay không phải chờ cơ quan chức năng làm rõ.

Đức Tùy