Trước sự việc nhiều diện tích đất của các hộ dân, quân nhân thuộc phường Thành Tô (quận Hải an, Hải Phòng) bị giang hồ ngang nhiên chiếm giữ, Chủ tịch thành phố Hải Phòng đã xuống kiểm tra, chỉ đạo tập trung lực lượng làm nghiêm vấn đề này.



Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng dẫn đoàn xuống thực địa khu đất giang hồ đang lấn chiếm

Chiều nay (3/10), Chủ tịch thành phố Hải Phòng - ông Nguyễn Văn Tùng đã dẫn đoàn đi kiểm tra thực địa tại khu vực đất giáp đường Worldbank (quận Hải An, Hải Phòng) mà báo chí phản ánh đang bị giang hồ lấn chiếm.

Tại cuộc kiểm tra, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo quận Hải An, Sư đoàn 371, Công an thành phố, quận Hải An cùng các ban ngành liên quan đã có cuộc làm việc xung quanh thực trạng này.

Phần đất thuộc Sư 371 quản lý trên địa bàn phường Thành Tô bị giang hồ ngang nhiên xây chiếm

Ông Phạm Chí Bắc - Chủ tịch UBND quận Hải An báo cáo: Tại dự án phát triển giao thông đô thị WB thuộc địa phận phường Thành Tô hiện có 3 phần đất do các đơn vị quản lý, gồm đất thuộc Sư đoàn 371, đất thuộc Cty Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp và đất của dự án Cty ICC.

Từ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2019 khi thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thi công dự án đường WB, tình trạng nhóm đối tượng lạ mặt lấn chiếm đất bắt đầu xuất hiện. Trước tình hình trên, quận Hải An đã lập tổ công tác xuống địa bàn giám sát, ngăn chặn hành động tự ý tháo dỡ, quây tôn chiếm đất của nhóm đối tượng kia. Cứ vào buổi tối, khi tổ công tác rút về thì nhóm lạ mặt lại kéo nhau ra dựng tôn chiếm lại; thậm chí cả xây tường bao tại các phần đất hiện để trống của 3 đơn vị nêu trên.

Khi sự việc có chiều hướng gia tăng (giang hồ tự nhận là đất của mình và được quyền rào tôn bảo vệ đất), quận Hải An đã phối hợp với Sư 371 xuống địa bàn đường 7-3 (phường Thành Tô) để cùng nhau xác minh thực trạng đất cũng như giải quyết vấn đề này".

Một nhà tôn dựng lên ngay sát đường WB để "canh giữ" đầm cá

Ông Phạm Chí Bắc cũng đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành và phía Sư đoàn 371 khẩn trương thực hiện việc bàn giao khu đất mà Sư 371 đang quản lý về địa phương để thuận lợi trong công tác giám sát, quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Đại diện Sư đoàn 371 cũng cho hay: "Khi dự án WB triển khai tại địa bàn quận Hải An, đất của Sư đoàn 371 bị chia cắt còn 143ha nằm rải rác tại 3 phường Nam Hải- Thành Tô-Tràng Cát (quận Hải An). Hiện nay có 105 hộ ở đường 7-3 và 67 hộ ở khu Tháp nước. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất còn lại này hiện không có rào chắn bảo vệ đất nên nhóm giang hồ đã tự ý quây tôn, chiếm đất. Hiện Sư đoàn 371 cũng đang gặp khó khăn trong công tác quản lý vì không có thẩm quyền cưỡng chế. Phía quân chủng đã có các công văn gửi thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan lấn chiếm đất quốc phòng trên. Phía Sư đoàn 371 đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan cùng họp bàn thống nhất cách xử lý, giải quyết tình trạng chiếm đất này.

Đại diện Sư đoàn 371 lên tiếng vụ việc giang hồ chiếm đất của quân nhân

Nêu quan điểm giải quyết vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến thẳng thắn nói: "Quy định về quản lý đất đai trên địa bàn đã rất rõ về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất. Với đất do Sư 371 quản lý thì đơn vị này phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình. Không có lý gì đất của mình, mà là đất quốc phòng khi có đối tượng lạ mặt đến xây chiếm lại để yên thế được. Nếu Sư 371 thiếu người bảo vệ thì đề nghị thành phố hỗ trợ. Chúng ta thừa quyền cưỡng chế vì đất không phải của họ (nhóm giang hồ chiếm đất - PV). Còn về trách nhiệm, thẳng thắn nói đầu tiên trách nhiệm vẫn thuộc về phường, tiếp đến quận vì đã để chúng xâm phạm tài sản quốc gia. Thống nhất không phải của họ thì mọi hành động lấn chiếm là không được".

Sau khi nghe các bên báo cáo và nêu quan điểm giải quyết vấn đề trên, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng, việc nhóm đối tượng tự ý xây nhà không lý gì mà chính quyền không biết cả tháng trời.

"Về phía Sư 371 không có biện pháp quản lý đất nên khi xảy ra sự việc mới tìm đến chính quyền quận nhờ can thiệp nên việc ngăn chặn không kịp thời được. Về việc bàn giao đất quốc phòng do Sư 371 quản lý hiện nay thì phải có trình tự và làm đúng thủ tục. Trong lúc này thì phía Sư đoàn 371 phải có phương án bảo vệ đất trên. Trước mắt phía Sư đoàn 371- Quân chủng phải có văn bản tạm bàn giao cho địa phương để họ quản lý, bảo vệ cho mình.

Tôi còn nhận được phản ánh riêng, sở dĩ an ninh đô thị khu vực phường Thành Tô diễn biến phức tạp như thế này do có sự hậu thuẫn của cán bộ phường, công an và vài cán bộ khác. Qua việc này thành phố đánh giá tất cả đều làm chưa quyết liệt. Giờ cần phải xử lý nghiêm, chấn chỉnh ngay tình trạng lấn chiếm này chứ không để ngang nhiên như thế. Tôi đề nghị quận Hải An ngay ngày mai làm tờ trình xin thành phố cho cưỡng chế hàng loạt các công trình vi phạm trên", Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng thẳng thắn nói.

Dương Đăng Thùy