Vụ đại uý CSGT gây tai nạn ở Hải Dương: “Bệnh con tôi rất nặng và tốn kém…”

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vụ tai nạn tối ngày 4/5 tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Hải Dương) do đại uý Lê Xuân Thành - cán bộ Đội CSGT huyện Bình Giang gây ra khiến cho ông Vũ Đức Lựu (SN 1962) ở thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền tử vong tại chỗ và cháu nội Vũ Quang Lâm (SN 2015) bị thương nặng đưa đi cấp cứu.

Đến nay đã hơn 1 tuần xảy ra vụ tai nạn thương tâm, nhưng nỗi đau của người ở lại gia đình ông Lựu vẫn còn đó. Trong khi nỗi mất mát quá lớn chưa chịu lắng xuống, mọi người không biết tình trạng sức khoẻ của cháu Lâm sẽ ra sao trên Bệnh viện Việt Đức.

Bà Lụa, vợ nạn nhân mong muốn sự việc được làm minh bạch, công bằng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhìn về phía di ảnh của người chồng xấu số, bà Lụa (vợ nạn nhân) chia sẻ, từ hôm xảy ra chuyện đến nay các thành viên trong gia đình vẫn chưa được trấn tĩnh, ngoài tập trung giải quyết công việc hậu sự thì còn phải thường xuyên theo dõi sức khoẻ của cháu nội.

“Chồng tôi đã mất rồi, đến giờ tôi vẫn không biết cháu tôi thế nào, nếu như nó có mệnh hệ gì thì gia đình tôi biết sống sao đây…”, bà Lụa nghẹn ngào.

Anh Vũ Đức Liên (SN 1984, bố cháu Lâm) cho hay, từ khi con trai chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị, cháu ít nói, sức khoẻ yếu và ăn ít. Đặc biệt, mỗi khi nhắc đến ông nội, bé Lâm lại khóc và giật mình.

“Hôm trước hội chẩn lại, các bác sĩ cho biết, cháu bị trật đốt sống cổ, nếu như ở người lớn thì không sao, nhưng vết thương này lại ở đứa trẻ chưa được 3 tuổi thì rất khó điều trị. Cho nên, bệnh viện nói sẽ mời bác sĩ, chuyên gia nước ngoài về chạy chữa”, anh Liên cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Lựu tử vong và cháu Lâm bị thương nặng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khi biết tin về bệnh tình của con, vợ chồng anh Liên không tin vào những gì đang diễn ra nữa. Anh biết để chữa bệnh cho con phải tốn kém rất nhiều kinh phí, trong khi hoàn cảnh kinh tế của gia đình không khá giả khiến gia đình càng thêm lo lắng.

Bố cháu bé nghẹn ngào: “Dù có phải bán tất cả mọi thứ, thậm chí là đất cát gia đình thì vợ chồng tôi cũng cam lòng miễn là cứu được con và mong cháu bình phục”.

Nói về đại uý Thành, người gây ra vụ tai nạn, anh Liên tâm sự, mặc dù bố tôi không còn nữa và con trai đang điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, trong những ngày qua gia đình anh Thành có đến hỏi thăm, động viên và phúng viếng, những việc làm đó gia đình luôn ghi nhận, nhưng việc nào ra việc đó chứ không thể đánh đồng cho qua.

Theo người nhà nạn nhân, đến tận hôm nay, gia đình chưa thấy cơ quan công an thông báo kết quả điều tra sự việc tai nạn làm ai cũng hoài nghi và bất an.

Tuy nhiên, mọi người trong gia đình vẫn luôn sự việc được minh bạch, rõ ràng và xử người gây rai cái chết cho ông Lựu và gây thương tích cho cháu Lâm theo quy định của pháp luật.

Sáng qua (10/5) là tuần đầu của nạn nhân, đại uý Thành cùng người nhà có đến thắp hương hỏi thăm. Tại đây, gia đình anh Thành mong muốn hai bên gia đình nói chuyện tình cảm, nhưng người thân nạn nhân không đồng ý.

Đại uý Lê Xuân Thành, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Bình Giang bị đình chỉ công tác để điều tra liên quan vụ tai nạn tối 4/5. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Liên cho biết: “Ngay từ lúc gia đình Thành lên bệnh viện hỏi thăm con trai, tôi đã nói ngay khi nào hậu sự của bố hoàn thành, con trai xuất viện và không để lại di chứng thì mới ngồi nói chuyện, còn bây giờ thì tôi không đồng ý. Nếu nói chuyện tình cảm không được, gia đình tôi sẽ có đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết”.

Liên quan đến sự việc trên, đại uý Lê Xuân Thành - cán bộ Đội CSGT huyện Bình Giang đã bị đình chỉ công tác để điều tra vụ tai nạn khiến ông Lựu tử vong và cháu Lâm bị thương nặng.

Lý giải về việc Công an huyện không trực tiếp giải quyết sự việc mà do Công an tỉnh Hải Dương, thiếu tá Nguyễn Hoàng Long – Trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết: "Do sự việc liên quan đến cán bộ công an huyện nên đơn vị không xác minh vụ việc nhằm tránh việc người dân hiểu sai người trong cơ quan xác minh, bênh vực nhau. Nếu cán bộ CSGT của đơn vị có sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm".

Đức Tuỳ