Vụ cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi ở Thái Nguyên: Đối tượng là cô ruột, nghi do mâu thuẫn chia tài sản

Liên quan đến sự việc một cô giáo nghi nhét chất bẩn vào vùng kín của bé gái 5 tuổi gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, trưa 8/4 chúng tôi trao đổi với chị Nguyễn Bích N. (27 tuổi, mẹ của bé gái).

Theo chị N., cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín của con chị chính là cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non cũng đồng thời là cô ruột của cháu Y.).

Chia sẻ với PV và cho biết nguyên nhân khiến cô M. có hành động ác ý như trên, chị N., chua xót cho biết có thể liên quan đến việc chia tài sản mà bố mẹ để lại.

Đơn thuốc khám bệnh của bé Y., bị nhiễm âm đạo do chất bẩn.

Theo chị N. gia đình chồng chị có 4 người anh em, chồng chị là con trai duy nhất. Trong thời gian vừa qua, mẹ chồng chị có đơn xin ly hôn nhưng bố chồng chị không đồng ý.

Cũng chính vì lý do này dẫn đến việc mâu thuẫn có lần to tiếng do phân chia tài sản (cụ thể là đất cát) tuy nhiên gia đình vẫn chưa được thực hiện và đang trong quá trình bàn bạc.

Kể lại việc cháu Y. nghi bị nhét chất bẩn vào vùng kín, chị N. cho biết sự việc xảy ra từ cách đây hơn 1 tháng (tức chiều 6/3). Hôm đó, sau khi đón cháu Y. đi học về, bà ngoại đưa bé đi tắm cho cháu thì phát hiện đũng quần be bét các chất nhầy màu trắng, vàng.

Vùng kín của cháu xuất hiện nhiều chất dịch bẩn, khi cho lên tay rất nhớt, cho xuống nước không có bọt, dính và khó rửa. Khi rửa con gái kêu đau, không cho động vào.

Thấy vậy, chị N. gặng hỏi cháu thì con gái nói do cô giáo bôi vào. "Cháu kể, cô lôi con vào nhà vệ sinh rồi bôi vào bộ phận sinh dục của con".

Chị N. cho biết, sau khi phát hiện sự việc, chị đã báo với Ban giám hiệu nhà trường cũng như cơ quan công an. Hiện Công an huyện Đại Từ đã đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm.

"Khi công an về điều tra, giám định hiện trường, con gái tôi cũng đã tường tận việc cô M. đã kéo con tôi vào nhà vệ sinh nào. Cô bôi chất gì đó vào bộ phận sinh dục của cháu xong cấm về nói với ông bà bố mẹ không cô đập chết", chị N. thuật lại.

Phiếu xét nghiệm cháu Y.

Gia đình chị N. cũng đã lên gặp hiệu trưởng nhà trường và yêu cầu 4 lần gọi cô M. xuống nói chuyện rõ ràng vụ việc nhưng nữ giáo viên này không xuất hiện.

"Hôm đầu tiên cháu rất đau, đêm ngủ, thi thoảng cháu còn giật mình hoảng hốt. Sau đó, tôi đưa con đi khám thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kết luận, cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê thuốc về. Cháu phải tiêm chuyền, uống thuốc kháng sinh mất gần 10 ngày. Tuy nhiên, đến nay vùng kín cháu chỉ đỡ hơn nhưng chưa khỏi".

Người mẹ buồn bã chia sẻ thêm: "Chỉ vì mâu thuẫn người lớn mà hại cháu như vậy. Tôi sợ sau con nhỡ vô sinh hay sao thì khổ lắm".

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, sáng nay phía Sở đã tiếp nhận thông tin phản ánh của chị Nguyễn Bích N.

Hiện đơn vị đang yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Đại Từ và nhà trường báo cáo vụ việc. Hiện thông tin vẫn đang trong quá trình xác minh nên sẽ thông tin cụ thể sau.

Cũng liên quan đến vụ việc, chiều 8/4, trao đổi với PV, Chủ tịch xã Van Thọ cho hay, chính quyền xã đã nắm được thông tin và báo cáo từ nhà trường, tuy nhiên mọi việc chưa cụ thể nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí vào thời gian này.

