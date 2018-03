Vụ cô giáo mầm non bị tung ảnh nóng: Xuất hiện tình tiết mới gây bất ngờ

Trên Infonet, trước việc cô giáo L.T.D. giáo viên trường Mầm non Sơn Điện (Quan Sơn, Thanh Hóa) tố bị người yêu cũ tung ảnh "nóng" lên mạng, Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của cô giáo L.T.D.

Hình ảnh nhạy cảm của cô giáo mầm non D. bị tung lên mạng xã hội facebook.

Tuy nhiên, ông Hoàng Chí Đăng - Trưởng Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) lại cho hay, sau khi gửi đơn, cô giáo D. lại không hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc. Dù công an huyện đã nhiều lần liên lạc với cô giáo mầm non này.

Báo Đời sống & Pháp lý dẫn lời ông Đăng: "Tôi đã yêu cầu phó trưởng công an huyện phụ trách điều tra mời trực tiếp cô giáo L.T. D. đến cơ quan công an huyện để được hướng dẫn việc giải quyết và cung cấp thông tin cần thiết. Khi có đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ mời hoặc triệu tập người đưa hình đến làm việc".

Trước đó, cô giáo mầm non D. cho hay, bản thân cô và người đàn ông trong hình từng yêu nhau. Thời điểm hai người thân mật với nhau là lúc ông Q. đi công tác ở Quan Sơn, vợ ông này cũng đã mất. Cô D. muốn “lưu lại một số bức ảnh làm kỷ niệm” nên đã sử dụng điện thoại chụp lại lúc thân mật rồi gửi sang điện thoại ông Q.

Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, cô D. thấy không phù hợp, hay mâu thuẫn nên chia tay. Cô giáo D. nói rằng, ông Q. vẫn níu kéo, thậm chí còn dọa dẫm.

Khi cô giáo này vừa mới kết hôn với một người đồng nghiệp tại huyện Quan Sơn, những hình ảnh "nhạy cảm" của cô và người yêu trước đó liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời cáo buộc nữ giáo viên "làm gái bán dâm", "nhiễm HIV".

Ông Phạm Q.S. (kỹ sư điện về hưu) thừa nhận với báo Gia đình Việt Nam, ông chính là người tung ảnh "nóng" của cô D.. Tuy nhiên, ông tên S. không phải tên Q. như các báo thông tin.

Ông S. cho biết, bức ảnh "nóng" ông tung lên mạng do chính tay cô giáo D. chụp. Trước đây, cô giáo này từng dùng các ảnh "nóng" trên để làm nhục và tống tiền ông.

Theo kỹ sư điện về hưu, trước đây, hai người đã có thời gian sống chung như vợ chồng, có kế hoạch chung sống lâu dài, nhưng sau đó, cô D. đã nói dối ông và kết hôn với người đàn ông khác.

K.N (th)