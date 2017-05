Vụ cô gái đi Lexus lớn tiếng sau va chạm: "Anh ta không phải là sếp cũ của tôi như lời đồn"

"Anh ta không phải là sếp cũ của tôi"

Liên quan đến vụ ồn ào sau va chạm giao thông trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày gần đây, liên hệ với chị L.N.H. - người phụ nữ lái chiếc Lexus, chị cho biết: "Sự việc thì như trong đoạn clip mà camera hành trình đã ghi lại. Khi ấy tôi có xi-nhan để tấp vào lề, nhưng do không được đậu xe tại đấy nên tôi có ý định đánh xe đi.

Camera hành trình quay từ xa, lúc đó xe tôi đang xi nhan phải vì tôi chưa chuyển qua làn. Nhưng khi xảy ra va chạm, xe tôi trong trạng thái xi nhan trái, đúng luật. Qua gương chiếu hậu tôi có thấy chiếc ô tô chạy phía sau nhưng do chủ quan nghĩ tôi đã có tín hiệu xi nhan thì sẽ được nhường đường. Tuy nhiên, đúng lúc tôi đánh lái ra thì xe đó vụt lao lên và không tránh kịp nên đã xảy ra va chạm vào hông xe".

Sau va chạm, cả hai đứng tranh cãi gay gắt giữa phố. Ảnh cắt từ clip

Chị N.H. cũng cho hay, sau va chạm chị đã bình tĩnh xuống xe nói chuyện và muốn hòa giải tuy nhiên tài xế KIA Morning đôi co và muốn gọi công an giải quyết. "Từ đầu tới cuối tôi chưa hề chối bỏ trách nhiệm nếu bản thân sai, tuy nhiên thái độ gay gắt của anh tài xế khi nói chuyện khiến tôi khá bức xúc".

Cũng theo chị N.H., chị chỉ đưa card visit để anh kia có số điện thoại và tên tuổi của mình chứ không hề muốn dọa nạt. "Tôi đưa card visit để chứng minh số điện thoại không fake, và xác định vết xước nhỏ nếu ra tiệm sửa chỉ mất khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, lái xe KIA vẫn nhất quyết gọi công an".

Người phụ nữ chỉ tay, liên tục chửi bới tài xế xe KIA Morning. Ảnh cắt từ clip

"Nói chung va chạm rồi xảy ra tranh cãi là bình thường. Cả hai bên đều có lỗi sai, sai đến đâu sẽ giải quyết đến đó. Tuy nhiên tài xế đã có thái độ và lời nói thiếu văn hóa khiến tôi phải nặng lời. Mọi người muốn nói sao cũng được, ai quen mình thì sẽ biết mình là ai. Những chuyện ồn ào đó không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình", người phụ nữ chia sẻ thêm.

Liên quan đến thông tin cho rằng cả hai làm cùng công ty và người đàn ông lái xe KIA là sếp của mình, chị N.H khẳng định: "Chắc chắn 100% anh ta không thể làm ở vị trí cao hơn tôi khi công tác tại công ty F. và không phải là sếp cũ của tôi. Hiện tôi cũng đã chuyển công ty nên những thông tin trên hoàn toàn không đúng".

Hiện tại, chị N.H. chỉ muốn giải quyết dứt điểm vụ va chạm và mong mọi người không đề cập việc này đến công việc, cuộc sống cá nhân của mình. "Tôi hiện đang đi công tác tại TPHCM để dự hội thảo. Ngày 5/5, tôi sẽ về lại Hà Nội ra công an để làm việc về vụ việc này. Đây là tai nạn trên trời rơi xuống. Bây giờ thì cứ xử theo luật xem đúng sai đến đâu mỗi người sẽ chịu trách nhiệm phần của mình thôi".

"Cô gái thiếu kĩ năng giải quyết tình huống sau va chạm"

Liên hệ với anh T.T. , tài xế xe KIA Morning sau những ồn ào trên, được biết: "Tình huống va chạm mọi người đã xem trên clip. Ban đầu chỉ tranh cãi nhau về tình huống ai đúng ai sai, nhưng sau vài câu thì người phụ nữ ấy bắt đầu nói tao - mày rồi đưa cho tôi một tấm card bảo có gì thì alo để giải quyết rồi lên xe định bỏ đi. Tuy nhiên do không thống nhất được cách giải quyết và thái độ thiếu hợp tác của cô ta nên tôi không chấp nhận".

Anh T.T. cho biết, anh có đưa ra clip va chạm từ camera hành trình nhưng chị H. không xem và bắt đầu lí sự, đồng thời liên tục chửi bới và xúc phạm anh chứ không hề tranh luận về tình huống va chạm. "Do quá bức xúc trước cách hành xử thiếu văn hóa của người phụ nữ nên tôi đã nói lại. Sự việc có người dân tại đấy chứng kiến".

Tài xế KIA Morning và chiếc ô tô bị móp bên cánh cửa sau cú va chạm. Ảnh: facebook

Cũng theo anh T.T., do không thống nhất được cách giải quyết nên anh đã báo công an phường Bùi Thị Xuân đến lập biên bản và tạm giữ cả hai xe.

Cũng theo anh T.T., thông tin cả hai từng làm chung một công ty và anh là sếp cũ của người phụ nữ trên là hoàn toàn không chính xác. "Tôi không biết người phụ nữ ấy. Công việc của tôi cũng không liên quan đến đời sống cá nhân của từng người".

"Nói chung đây chỉ là tranh chấp dân sự do va chạm giao thông gây thiệt hại về tài sản. Hai bên đúng sai ra sao sẽ do công an giải quyết. Do vậy những thông tin liên quan đến phát ngôn về đời sống cá nhân của người phụ nữ ấy, tôi không quan tâm và không có bình luận gì", anh T.T. cho biết thêm.

Qua sự việc đã xảy ra, anh T. cho rằng chị L.N.H đã thiếu kỹ năng xử lý tình huống sau va chạm, không có kiến thức về giao thông cũng như văn hóa giao tiếp. Dù đúng hay sai cũng nên bình tĩnh giải quyết sự việc.

Theo Thời đại