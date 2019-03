Vụ cô gái bị cưỡng hôn trong thang máy: Công an Hà Nội chính thức lên tiếng

Ngày 12/3 trên Lao động, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho hay, ông đã nắm được thông tin cơ bản về vụ việc người đàn ông có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh viên 20 tuổi trong thang máy. Vụ việc này đã được camera an ninh ghi lại đêm 4/3 trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, ông đã chỉ đạo và giao cơ quan cảnh sát điều tra công an TP vào cuộc làm rõ.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Thế Bảy - Phó Trưởng công an quận Thanh Xuân cho hay, do vụ việc nhạy cảm, đơn vị đã báo cáo lên lãnh đạo công an thành phố.

Trước đó, ngày 11/3, chị P.H.V. (20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội), người bị một gã đàn ông có hành động sàm sỡ, cưỡng hôn trong thang máy khu chung cư, đã có buổi làm việc chính thức đầu tiên với đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị V. cho biết danh tính đối tượng nam trên được cơ quan công an cung cấp là Đỗ M.H. (SN 1982, quê ở Hải Phòng). Người đàn ông này đã đến công an trình diện và bước đầu thừa nhận có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ trong thang máy.

Trong bản tường trình, chị V. đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm đối tượng nam theo đúng tính chất, mức độ hành vi của đối tượng. Ngoài ra, chị V. cũng yêu cầu đối tượng trên phải bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho chị.

Như đã thông tin, chị P.H.V. cho biết vào khoảng 22 giờ đêm ngày 4/3, chị V. vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên nhà. Thời điểm đó, trong thang máy có 4 người (2 chị em chị V. và 2 người đàn ông khác).

Sau khi 2 người rời khỏi thang máy thì chỉ còn chị V. cùng 1 người đàn ông. Lúc này, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bất ngờ xin số điện thoại của chị V. để làm quen. Chị V. không đồng ý và nói với người này rằng mình đã có gia đình để không bị tiếp tục làm phiền nhưng khi thang máy di chuyển đến tầng căn hộ nhà chị V. thì người đàn ông lạ mặt chặn cửa và có những hành động xúc phạm cơ thể chị V.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị V. đã trình báo vụ việc với ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính. Vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Khi clip phát tán, một phụ nữ sống cùng tòa chung cư nói với chị Hà từng bị gã đàn ông này sàm sỡ nhưng im lặng, vì không muốn chồng con biết chuyện.

K.N (th)