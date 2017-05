Vụ chủ tịch huyện tử vong trên xe: "Tôi nghe thấy tiếng động khủng khiếp, chát chúa lắm"

Chiều 4/5, đại diện Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân ban đầu việc ông Chính tử vong là do tai nạn giao thông.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ hơn để đưa đến kết luận chính thức.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã bàn giao thi thể ông Chính cho gia đình tổ chức tang lễ.

Chiếc xe do Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo điều khiển bị bẹp dúm phần đầu. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Văn Hứng (61 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Hòa Long, TP Bà Rịa), người dân sống tại khu vực xảy ra vụ tai nạn kể lại, khi đó ông đang ngồi hóng mát trước nhà thì nghe tiếng động vang lên.

"Tiếng động đó khủng khiếp, chát chúa lắm! Tôi tưởng hai xe tải nào đó tông nhau nên hô hoán, gọi người thân trong gia đình ra xem thế nào. Lúc đó thấy một chiếc xe màu đen bị vỡ nát nhiều mảnh phía trước do tông vào cây me. Cây me cũng bị nghiêng, đổ cành lá nhiều ở hiện trường", ông Hứng nói.

Người dân sau đó mở cửa lái, đưa người đàn ông (sau đó xác định ông Chính – PV) ra ngoài nằm ở sân quán cà phê bên cạnh. Lúc này, người đàn ông không bị chảy máu bên ngoài, chỉ xây xước, bất tỉnh.

Gốc cây me, nơi chiếc xe của vị Chủ tịch huyện đâm vào.

Bà Thu một người dân khác cho biết, hai thanh niên trong xã Hòa Long sau đó đã dùng xe máy đưa ông Chính đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến hơn 1h đêm, họ quay về nói, ông Chính đã tử vong.

"Chúng tôi báo công an địa phương vụ tai nạn, sau đó họ đến khoanh vùng hiện trường để điều tra. Riêng chiếc xe ô tô màu đen được kéo ra khỏi cây me rồi di chuyển đến cạnh quán cà phê gần đó. Chiều 4/5, chiếc ô tô này được xe cẩu đưa đi nơi khác", bà Thu cho biết.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trước khi làm Chủ tịch huyện Côn Đảo, ông Nguyễn Thành Chính giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Như Ý (Trí Thức Trẻ)