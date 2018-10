Vụ chợ Long Biên: Bộ Công an nói gì về thông tin "sếp công an bảo kê"?

Chiều ngày 1/10, về vụ chợ Long Biên, ông Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có trả lời về thông tin nghi vấn có sếp công an "bảo kê".

Về vụ việc ở chợ Long Biên, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: "Việc có công an bảo kê hay không, về vấn đề này Hà Nội đã cung cấp thông tin đầy đủ. Vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên là khó và không chấp nhận được.

Nếu có bằng chứng công an bảo kê thì đề nghị phóng viên cung cấp. Bộ Công an chỉ đạo sớm xác minh, điều tra để đưa ra kết luận sớm nhất. Hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án.

Có thể có tình trạng hăm dọa, trả thù và chúng tôi cũng nhận được thông tin ấy. Chúng tôi sẽ chỉ đạo điều tra ra kết luận sớm nhất về vụ việc".

Ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Hà Nôị cho biết đã khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản để điều tra trách nhiệm người liên quan trong vụ thu tiền "bảo kê" ở chợ Long Biên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định có hành vi cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên nên khởi tố vụ án.

Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng sẽ làm rõ sai phạm, trách nhiệm những người liên quan.

Ngày 20/9, một số cơ quan báo chí phản ánh hoạt động “bảo kê” diễn ra công khai tại chợ Long Biên thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Theo phản ánh, để được buôn bán và đỗ xe chuyển hàng, tiểu thương tại đây phải đóng tiền bãi.

Theo quy định, tiểu thương khi vào cổng chợ chỉ mất 15.000 đến 60.000 đồng/lượt xe, xe nào vào trước thì đỗ trước. Nhưng thực tế, họ phải nộp 200.000-350.000 đồng/lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 của Ban quản lý chợ Long Biên và không nhận được biên lai, hóa đơn.

Tại đây, có khoảng 300 tiểu thương phải đóng tiền đỗ xe. Tại hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, thị xã chiều 28/9 Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng với hình ảnh được nêu trong phóng sự mà báo chí phản ánh thì các hành vi vi phạm pháp luật đã rõ. Ông Chung yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, UBND quận Ba Đình vừa ra quyết định đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Loan - Phó Ban Quản lý chợ (BQL) Long Biên và 36 người trong 2 tổ bốc xếp của chợ này. Quyết định đình chỉ có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, việc đình chỉ công tác như vậy đồng nghĩa với việc bắt đầu từ ngày hôm nay (1/10), sẽ không có hiện tượng thu tiền bốc xếp tại chợ.

Minh Anh