Vụ chìm tàu chở gạch trên sông Văn Úc: Lời kể của gia đình nạn nhân

Theo nhận định của đơn vị tiến hành trục vớt tàu, nếu điều kiện thuận lợi, việc trục vớt tàu có thể hoàn thành trong một ngày. Các chiến sĩ phân đội 3, 4 - Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng chịu trách nhiệm phân luồng giao thông khu vực này trong khoảng thời gian trên.

Cờ cảnh báo được cắm tại vị trí phát hiện chiếc tàu bị đắm

Về phía hai nạn nhân mất tích là anh Trần Đức Hưng (sinh năm 1972) cùng vợ là chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1977, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình tích cực tìm kiếm. Ngoài các phương tiện tham gia cứu hộ sẵn có, gia đình nạn nhân thuê hai con thuyền nhỏ đi dọc hai bờ sông, quanh khu vực tàu đắm kéo dài vài km để tìm kiếm.

Thuyền tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu chở gạch

Có mặt tại hiện trường, bố đẻ chị Hạnh cho biết: "Sau khi nghe tin và qua thông tin những người dân bãi gạch cung cấp, gia đình xác nhận có vợ chồng con tôi. Cùng với đó, vào hôm xảy ra sự việc, tất cả tàu chở gạch khác đều liên lạc được, chỉ duy nhất gia đình con tôi là không".

Người nhà nạn nhân đang mong ngóng tin tức của người thân

Được biết, gia đình anh Hưng có 9 người con thì 7 người làm nghề lái tàu trên sông nước. Bản thân anh Hưng theo gia đình làm nghề lái tàu đường sông từ nhỏ. Chắt chiu làm lụng, vợ chồng anh Hưng sắm được một con tàu nhỏ để anh hành nghề chở cát, đá thuê.

Vài năm gần đây, anh Hưng chuyển sang chở gạch thuê từ các tỉnh Bắc Ninh qua Hải Phòng về Thái Bình bằng đường thủy. Mỗi chuyến đi của anh thường kéo dài 2-3 ngày. Để tiết kiệm chi phí, anh Hưng không muốn thuê thêm người mà một mình chạy tàu. Đến bữa, anh neo tàu lại, nấu nướng qua loa rồi ăn uống, nghỉ ngơi luôn ở trên tàu.

Anh Trần Quốc Hưng, em trai của chị Hạnh chia sẻ: "Hai vợ chồng chị Hạnh sống ở làng không ai chê trách một điều gì. Chị tôi đảm đang, tháo vát, chu toàn mọi công việc trong nhà ngoài xã hội".

Hiện chị Hạnh là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Trung. Thương chồng vất vả, những dịp cuối tuần, chị Hạnh lại đi theo chồng để lo cơm nước cho anh. Khi tàu đến bãi, xuống hàng, chị lại bắt ô tô về trước bằng đường bộ để lo việc trên bờ. Không may, chuyến đi này có cả chị tham gia cùng chồng rồi gặp nạn.

Hai con trai của anh Hưng đều đã lớn, một người vừa tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao và một người đang ở trong quân ngũ. Từ sau khi tàu đắm, hai anh em đã tất bật đi theo thuyền, tham gia tìm kiếm tung tích bố mẹ.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1/12, tại khu vực sông Văn Úc, đoạn qua xã Chiến Thắng (huyện An Lão, TP Hải Phòng), người dân nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ chiếc tàu chở gạch đang chạy trên sông Văn Úc. Mặc dù người dân đã khẩn trương đi thuyền nhỏ ra ứng cứu nhưng do nước lớn, dòng chảy xiết, chiếc tàu chở gạch nhanh chóng bị lật rồi chìm xuống lòng sông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát cứu nạn - cứu hộ Công an huyện An Lão và Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hải Phòng đã có mặt, khẩn trương tiến hành các biện pháp tìm kiếm người gặp nạn.

Đinh Huyền