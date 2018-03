Vụ cháy chung cư Carina: Ai đã chèn đá cửa ngăn cháy?

Lực lượng chức năng giải cứu người dân. Ảnh: Tứ Quý

Cửa ngăn cháy bị chèn đá khiến các nạn nhân bị ngạt khói

Rạng sáng 23/3, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza. Theo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TPHCM, điểm phát cháy từ hầm để xe, nằm giữa khu A và B của tòa nhà. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê-tông sụp xuống, khói phủ kín khu vực. Hàng trăm người bị mắc kẹt bên trong đã chạy lên phía trên cao la hét kêu cứu.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TPHCM đã huy động 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ chiến sỹ tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm người dân mắc kẹt, cứu 200 người dân xuống bằng thang chuyên dụng, hướng dẫn 1.000 người tự thoát thân.

Báo cáo với lãnh đạo TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TPHCM cho biết, khi chữa cháy phát hiện cửa ngăn cách giữa tầng hầm và tầng trên (cửa dày đóng tự động để ngăn cháy nếu có) không đóng mà có cục đá chèn vào để luôn mở. Nhiều cửa ở nhiều tầng trên cũng có tình trạng này. Chính việc này đã làm khói của toàn bộ tầng hầm bay lên trên khiến các nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua nắm tình hình, nguyên nhân ban đầu phát cháy từ một phương tiện dưới tầng hầm. Công an đã thu giữ các camera và hệ thống dữ liệu của hệ thống chữa cháy tự động và báo cháy, lấy lời khai những người liên quan, làm việc với Ban Quản lý và thu thập những hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra định kỳ về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan chức năng đang gấp rút hoàn tất khám nghiệm pháp y.

8/10 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đang được chuyển đến Trung tâm Oxy cao áp để được hỗ trợ cung cấp oxy.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ cháy tại khu chung cư cao cấp Carina gây hậu quả nghiêm trọng, Bộ Y tế đã có chỉ đạo khẩn qua đường dây nóng và ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, Bệnh viện Thống Nhất huy động các thầy thuốc, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện triển khai tiếp nhận, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời, tích cực nhằm giảm tối đa thương vong cho các nạn nhân.

Bộ Y tế y cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của UBND TPHCM và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia ứng phó thảm họa; đồng thời báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm bảo đảm tốt nhất cho công tác cấp cứu, điều trị.

Theo các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, tính đến trưa 23/3, sức khỏe của 8/10 bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy chung cư Carina đã ổn định (trong đó có một bệnh nhi chỉ mới 3 tháng tuổi) và đã được chuyển sang phòng lưu bệnh để tiếp tục theo dõi. Còn 2 bệnh nhi nguy kịch hơn đã được các bác sĩ tích cực hỗ trợ hô hấp bằng máy thở oxy 100%. Tuy nhiên, do hít nhiều khí độc, nên 2 bệnh nhi đã được chuyển đến Trung tâm Điều trị Oxy cao áp để điều trị tích cực đào thải khí độc ra ngoài.

Rà soát lại quy trình phòng cháy, chữa cháy ở chung cư

Đánh giá về hậu quả của vụ cháy, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, vụ cháy xuất phát từ hầm, tầng căn hộ không cháy nhưng hậu quả rất nặng nề. Vì thế cần điều tra, từ đó rút ra bài học về phòng cháy ở công trình có hầm.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy sau vụ việc này phải báo cáo về thực trạng phòng cháy, chữa cháy tại công trình chung cư, trước mắt là báo cáo hiện trạng phòng cháy, chữa cháy của chung cư Carina Plaza trước ngày 26/3. Từ đó, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố có chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Kỹ năng, quy trình nếu xảy ra cháy ở chung cư, người dân thoát hiểm như thế nào? Nếu cứ để người dân hoảng sợ chạy ra bị ngạt khói hoặc nhảy từ trên xuống là quá nguy hiểm”. Bí thư Thành ủy yêu cầu từ sự việc này phải rà soát lại quy trình phòng cháy, chữa cháy ở chung cư, tăng cường diễn tập, tuyên truyền hướng dẫn người dân thoát nạn. Đồng thời, Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện từ rất sớm, ngay khi lực lượng chữa cháy được báo về vụ cháy.

Quan trọng nhất hiện nay là cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tử vong. Bên cạnh đó là công tác xử lý tất cả các vấn đề phát sinh sau vụ cháy, động viên, bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong chung cư và thực hiện các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng chức năng làm rõ thông tin từ người dân cho biết chuông báo cháy không kêu khi xảy ra sự cố.

Được biết, hiện chính quyền quận 8 đã triển khai hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng tạm thời bố trí chỗ ở ở Block C của chung cư và chung cư City Gate (ở đối diện). Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình có người tử vong 20 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương từ 3-5 triệu đồng. TPHCM đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong do vụ cháy 60 triệu đồng, hỗ trợ từ 10-15 triệu đồng đối với mỗi trường hợp đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Ông Nguyễn Phú, đại diện chủ đầu tư - Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy cho biết, toà nhà chung cư Carina Plaza là của Công ty TNHH Hùng Thanh, đơn vị quản lý các toà nhà và là công ty con của Công ty Năm Bảy Bảy.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Công ty Năm Bảy Bảy và Công ty Hùng Thanh sẽ có trách nhiệm liên quan hỗ trợ phần nào thiệt hại cho người dân. Còn việc hỗ trợ như thế nào, hội đồng ban quản trị, giám đốc của Công ty Hùng Thanh và Công ty Năm Bảy Bảy sẽ có phương án giải quyết. Ông Phú cho biết thêm, Giám đốc của Công ty Hùng Thanh ở tầng 2 của chung cư trên cũng bị nạn trong vụ cháy.

Vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương; cháy 13 xe ô tô (5 xe cháy hoàn toàn) và 150 xe máy.

Chung cư Carina phát cháy trở lại, 2 cảnh sát bị thương Khoảng 12h ngày 23/3, chung cư Carina đã phát cháy trở lại, khói bốc ra nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ việc xảy ra tại tầng hầm của block B của chung cư. Nguyên nhân ban đầu được xác định là máy bơm hút nước từ tầng hầm chung cư phát cháy. Theo đó, trong lúc 2 chiến sĩ cảnh sát đang tiến hành đổ xăng vào máy bơm nước thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy khiến cả 2 người bị thương. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước dập lửa và đưa 2 chiến sĩ ra ngoài đưa đi cấp cứu. Mạnh Linh

Thủ tướng chia buồn và yêu cầu điều tra, làm rõ vụ cháy chung cư Sau vụ cháy chung cư Carina, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo: UBND TPHCM khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy. Bộ Công an, UBND TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thành Chung - Mạnh Linh