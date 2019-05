Vụ "chặt chém" rồi đánh khách chảy máu đầu ở Long An: Chủ quán bị phạt hơn 13 triệu đồng

Liên quan đến vụ "chặt chém" khách ở Long An, đại diện UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, địa phương này đã xử phạt chủ quán Bảo Châu (quốc lộ 1A, xã Nhựt Chánh) hơn 13 triệu đồng về hành vi không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh không niêm yết giá. Hiện lãnh đạo UBND huyện Bến Lức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ các quán ăn dọc quốc lộ để ngăn chặn tình trạng chặt chém khách.

Bên cạnh đó, Công an huyện Bến Lức cũng đã yêu cầu anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, khách hàng bị người của quán Bảo Châu đánh) giám định thương tích để làm cơ sở xử lý. Ngoài ra, đơn vị này cũng tiếp tục xác minh nhóm người phá hoại tài sản tại quán Bảo Châu.

Quán Bảo Châu "chặt chém" khách đã đóng cửa trả lại mặt bằng

Liên quan đến vụ việc, trước đó tối 1/5, anh Minh cùng vợ và hai con nhỏ từ quê Bến Tre lên TP.HCM, ghé vào quán Bảo Châu để nghỉ ngơi, uống nước. Anh Minh gọi hai chai nước tăng lực uống, bà Huệ (chủ quán) đòi 60.000 đồng. Một người khách ở bàn kế cũng nói quán từng bán tô hủ tíu giá 100.000 đồng, từ đó xảy ra cự cãi giữa chủ quán với khách.

Anh Minh bị 4 người trong gia đình bà Huệ đánh chảy máu đầu. Sự việc diễn ra được vợ anh Minh quay phát trực tiếp trên Facebook. Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của quán.

Đến chiều 2/5, hơn 10 thanh niên đi xe máy đến quán nước của bà Huệ, cầm gậy gộc, mã tấu xông vào đuổi đánh chủ quán và đập phá đồ đạc. Sau đó, bà Huệ đã gửi lời xin lỗi đến anh Minh, xin lỗi người dân do việc kinh doanh của quán đã gây tai tiếng không tốt cho địa phương.

Vợ chồng bà Huệ làm việc với cơ quan chức năng

Theo ghi nhận trong sáng 8/5, quán Bảo Châu đã đóng cửa trả lại mặt bằng. Theo bà Tư (chủ đất) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bà đã làm việc với gia đình bà Huệ yêu cầu vợ chồng này trả lại mặt bằng.

“Không phải họ trả mà là tôi không cho thuê nữa. Làm ăn gì mà dữ quá. Gì mà nói thuê mặt bằng của tôi 10 triệu/tháng, bán thế mới bù được giá. Tôi cho thuê có 3 triệu/tháng à. Hồm rồi, công an xuống làm việc, tôi còn lấy hợp đồng cho người ta coi”, bà Tư cho biết.

Lê Nguyễn