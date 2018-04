Vụ bé trai lớp 1 tử vong do cô giáo lùi xe: Người nhà đau đớn đến sân trường làm lễ cầu siêu cho cháu

Liên quan đến vụ giáo viên tiểu học lùi xe ô tô tông hai học sinh thương vong, như đã thông tin, đại tá Phạm Văn Trực, trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do cô giáo Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1979) điều khiển xe chưa có bằng lái, khi lùi xe do không làm chủ được tốc độ và tay lái nên đã tông vào hai học sinh.

Hậu quả làm em Sồng A L. tử vong tại chỗ, một em học sinh khác bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu. Sáng 20/4, chúng tôi đã về huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để tìm hiểu vụ việc.

Cái chết quá đột ngột của bé A L. khiến người nhà em không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Sau khi biết tin con mình qua đời, gia đình đã tổ chức lễ tang cho em vào hôm nay. Bà nội của bé đã đến hiện trường nơi cháu bé bị xe ô tô của cô giáo lùi trúng, để làm lễ cầu siêu cho cháu suốt cả buổi sáng hôm nay. Đến chiều, những người họ hàng trong gia đình cũng dành nửa tiếng để đến đây làm lễ.

Người nhà của cháu bé đến sân trường tiểu học làm lễ cầu siêu cho cháu.

Được biết, gia cảnh của bé Sồng A L. không mấy dư dả, em là con trai đầu, dưới em còn một em gái nhỏ đang học mẫu giáo. Gia đình em là người dân tộc Mông nên bố mẹ em chỉ nói được bập bẹ tiếng Việt.

Chị Mùi Thị Tánh, mẹ của bé trai kể lại: "Hôm qua sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã lập tức đến hiện trường, khi chúng tôi đến thì thấy cháu vẫn nằm ở hiện trường, bố cháu đến mới bế cháu đi viện nhưng đã quá muộn".

Mẹ và em gái của Sồng A L.

Cũng trong sáng nay, nhiều phụ huynh có con cùng học lớp 1A trường tiểu học Vân Hồ đã đến nhà em Sồng A L. thăm viếng. Hiện tại nhà anh Sồng A Đô (AN 1994, bố em Linh) đang tổ chức đám tang cho nạn nhân, dự kiến đám tang diễn ra trong hai ngày. Tại đây, nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc không chỉ vì sự việc không may xảy ra mà còn bởi thái độ của nhà trường.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em Sồng A L.

Một phụ huynh cho biết: "Hôm qua đại diện nhà trường đã vào thăm viếng cháu, tuy nhiên đưa ra lý do là cô giáo đang đau bụng mới xảy ra sự việc như vậy. Chúng tôi là những người đang có con học tại trường cảm thấy không thỏa đáng, thái độ của cô giáo như vậy là không nhìn thẳng vào sự thật".

Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Tại tang trường, không khí thê lương bao phủ khắp nơi, các phụ huynh đều cảm thấy tiếc nuối vì L. là một học sinh ngoan, chăm chỉ, tuần nào cũng được tuyên dương học sinh giỏi trong buổi chào cờ.

Nhiều người dân tập trung tại trường học bàn tán xôn xao về vụ việc

Trong sáng nay, nhà trường và gia đình các nạn nhân đang cùng nhau bàn bạc về việc khắc phục, giải quyết hậu quả vụ việc.

