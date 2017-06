Vụ 8 người tử vong khi chạy thận: Bắt giám đốc công ty xử lý nước, 2 cán bộ BV tỉnh Hòa Bình

Tối 22/6, xác nhận với phóng viên, lãnh đạo công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sơn (SN 1990), cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Công Lương (SN 1986), bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội vi phạm quy định về chữa bệnh.

Tổ công tác đặc biệt Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án 8 người tử vong trong khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình. Ảnh: TG

Cơ quan công an xác định Công ty Trâm Anh của ông Quốc là đơn vị được Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Sơn thuê sửa hệ thống lọc nước các thiết bị lọc máu chạy thận của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trước khi xảy ra vụ tai biến y khoa làm 8 người tử vong một ngày, ngày 28/5, công ty Trâm Anh đã thực hiện bảo trì, sửa chữa thiết bị, hệ thống lọc nước tinh khiết liên quan đến các thiết bị lọc máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cảnh sát bắt tạm giam 3 người liên quan vụ 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận. Ảnh: Tây Bắc.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 29/5, khi đang được lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, 18 bệnh nhân đột ngột xuất hiện các triệu chứng khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn.

7 bệnh nhân đã tử vong ngay trong ngày và 1 bệnh nhân tử vong hôm 4/6. 10 bệnh nhân còn lại được chuyển lên Khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Bạch Mai để lọc máu điều trị.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Công Lương, Bác sĩ Đơn nguyên thận nhân tạo- khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã có quyết định tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan, gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện; ông Trần Văn Sơn, kỹ thuật viên phòng vật tư và bà Đỗ Thị Điệp, điều dưỡng Khoa Thận nhân tạo.

Trong cuộc họp ngày 8/6, Hội đồng chuyên môn nghiêng về giả thiết có sự bất thường trong nguồn nước sử dụng trong quá trình chạy thận cho bệnh nhân. Đây cũng là nguyên nhân đã được nhiều chuyên gia phân tích ngay sau khi vụ tai biến xảy ra.

Cao Tuân