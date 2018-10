Vụ 4 người trong gia đình treo cổ tự tử: Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân?

Sáng 20/10, ông Đào Mạnh Linh (chủ tịch xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh) xác nhận, hiện chính quyền địa phương đang phối với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của 4 người trong cùng một gia đình xảy ra tại địa bàn.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Văn N. (51 tuổi, ngụ thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp) đến nhà con gái là Nguyễn Thị Huyền Th. (24 tuổi, ngụ cùng thôn) chơi.

Người thân đau đớn . Ảnh; VIetnamnet

Khi bước vào nhà, ông N. bàng hoàng khi phát hiện cả gia đình con gái gồm chị Th., anh Nguyễn Tiến T. (29 tuổi, chồng chị Th.) và hai con của chị Th. là Nguyễn Đăng K. (6 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (4 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ giữa phòng khách.

Trên Vietnamnet, ông Dương Xuân Tĩnh, công an viên thôn Minh Châu cho biết, trước khi chết, chị Th viết thư để lại cho bố và em gái. "Nội dung cơ bản chị Th. trình bày do bất lực trong nợ nần không có trả. Chị nhắn nhủ lúc bố và em nhận được thư này thì con đã chết rồi", ông Tĩnh nói.

Hiện trường vụ việc

Còn Trưởng Công an xã Kỳ Hợp Lê Văn Vượng cho biết, khi ông tới hiện trường, cả 4 thi thể nạn nhân được người dân đưa xuống, đặt nằm dưới đất. Qua kiểm tra, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh do người vợ để lại.

"Nội dung trong bức thư chị Th. để lại viết, do gia đình áp lực từ phía bà con lối xóm dị nghị vì 4 ngày trước, khi đang làm việc tại Quảng Bình, anh T. có lấy trộm một chiếc điện thoại của người dân và bị phát hiện.

Anh T. sau đó được cho tại ngoại, trở về địa phương để cơ quan chức năng xác minh nhân thân. Sự việc trên bị hàng xóm dị nghị, đồn thổi lung tung. Do không chịu nổi áp lực nên vợ chồng chị Th. đã cùng hai con treo cổ tự tử", vị trưởng công an xã này thông tin trên Thời đại.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố mẹ anh T mất sớm, anh là con trai thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Dì ruột anh T cũng cho hay gia đình anh thuộc hộ cận nghèo, mới đây xã hỗ trợ cho anh 40 triệu đồng để xây nhà.

Chị L (chị gái nạn nhân T) cũng cho biết, cách đây không lâu, anh T có vào Quảng Bình và ăn trộm của người dân một chiếc điện thoại 5 triệu đồng và bị công an bắt.

Sau đó, có một người quen nhận “chạy” cho anh T và ra giá 74 triệu đồng. Tuy nhiên gia cảnh nghèo nên T không có tiền trả.

"Mấy hôm trước người quen đến đòi tiền, nhưng T chưa có trả. Tối qua vợ chồng em ấy vẫn vui vẻ với nhau, không hiểu sao giờ lại xảy ra chuyện đau đớn thế này", chị L nói.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.N (th)