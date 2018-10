Vụ 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ: Dư luận có phải là thủ phạm?

Liên quan đến vụ việc gây rúng động 4 người trong một gia đình gồm bố mẹ và 2 con nhỏ ở xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế tự tử, cung cấp thông tin cho báo chí, ông Lê Văn Vượng, Trưởng công an xã Kỳ Hợp cho biết là: “Cách đây 5 hôm, người chồng đi làm ăn ở Quảng Bình có liên quan đến 1 chiếc điện thoại nên bị công an tỉnh này tạm giữ, tuy nhiên đã cho tại ngoại. Trong bức thư được tìm thấy bước đầu hé lộ thông tin là do không chịu được lời dị nghị của hàng xóm nên đã dẫn đến sự việc đau lòng”.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc thương tâm

Theo dõi thông tin về nguyên nhân sự việc, mặc dù dư luận xã hội và hàng xóm là có nhưng chưa đủ áp lực để hai vợ chồng đang tâm cùng “đưa” hai đứa con vô tội đi theo trong tư thế thương tâm.

Theo tìm hiểu của PV, nhiều hàng xóm cho biết là chỉ nghe phong thanh việc anh T bị công an tạm giữ về sự việc có liên quan đến điện thoại trong Quảng Bình chứ không ai bàn tán xôn xao hay gây áp lực gì cho gia đình của họ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng chúng tôi có được từ những người hàng xóm và người thân thì trước đó vợ chồng anh T. có vay của một người trong xã 70 triệu đồng chưa có khả năng trả. Rất nhiều ý kiến cho rằng, có thể áp lực nợ nần cũng là một nguyên nhân cộng dồn nên khiến nạn nhân nghĩ quẩn.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc để tránh những dư luận trái chiều.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 20/10 ông Nguyễn Văn N. (51 tuổi, ngụ thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp) đến nhà con gái là Nguyễn Thị Huyền Th. (24 tuổi, ngụ cùng thôn) chơi.

Khi bước vào nhà, ông N. bàng hoàng phát hiện cả gia đình con gái gồm chị Th., anh Nguyễn Tiến T. (29 tuổi, chồng chị Th.) và hai con của chị Th. là Nguyễn Đăng K. (6 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (4 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ giữa phòng khách. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện được 2 lá thư tuyệt mệnh do 2 vợ chồng nạn nhân để lại.

Quốc Hiệp