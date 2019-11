Vụ 39 thi thể trong container ở Anh: Ghi nhận đớn đau tại Hà Tĩnh

Ông T gục ngã khi nhận được hung tin con gặp nạn. Ảnh: Sơn Nguyễn

Mong sớm đưa con về an táng



Chúng tôi có mặt tại nhà ông N.Đ.G (57 tuổi, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người vừa nhận thông báo con trai N.Đ.L (20 tuổi) là một trong số 39 nạn nhân tử vong ở Anh. Ngồi thất thần nhìn về tấm di ảnh của con trai, người cha già dường như không còn đủ sức để tiếp tục hi vọng điều kỳ diệu đến với con trai của mình. Ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi má gầy gò, khắc khổ thể hiện rõ nỗi đau của người cha phải gánh chịu khi có đứa con đang tuổi đôi mươi phải gặp nạn nơi xứ người.

Nén cơn đau, ông G tâm sự: "Khi biết con mất liên lạc vào đúng thời điểm 39 người gặp nạn tại nước Anh, gia đình tôi đã bắt đầu lo lắng, hoang mang. Nhưng dù sao gia đình vẫn cố hi vọng con mình không nằm trong số nạn nhân đó. Giờ con mất rồi, gia đình chúng tôi chỉ mong sớm được đưa con về để an táng, để con ở bên đó lạnh lắm, gia đình đau càng thêm đau. Vợ tôi từ khi nghe hung tin, bà ấy như không còn sức lực. Đã hơn 1 tuần ngồi ngóng tin tức và cầu mong cho con được an lành nay sụp đổ hoàn toàn khiến bà ấy như chết rồi".

Ngồi bệt trước bàn thờ con trai, bà N.T.H (SN 1966, mẹ của L) khóc nghẹn. Mặc dù gia đình đã dự đoán trước con mình trong số người gặp nạn, nhưng bà vẫn chưa hết hi vọng dù là mong manh. Nhưng đến bây giờ, tia hi vọng mong manh đó đã hoàn toàn bị dập tắt. Đau đớn hơn là con bà phải chết một cách tức tưởi. "Con ơi, con đừng bỏ lại mẹ và mọi người mà đi. Nằm lại ở bên kia lạnh lắm, về với mẹ đi con…", tiếng khóc của bà H khiến nhiều người xót xa.

Được biết, vợ chồng ông G có 8 người con, L là con thứ 6. Vì cuộc sống khó khăn nên gia đình quyết định vay mượn tiền để cho L xuất ngoại.

Ông G cho biết, cuối năm 2017, vợ chồng ông vay hơn 450 triệu đồng cho L sang Pháp làm thuê. Nhưng phải tới tháng 4/2018, L mới đến đất Pháp, giúp việc tại nhà hàng ăn uống. Ngày 21/10, L gọi điện về báo rằng "chuẩn bị sang Anh bằng đường ô tô". Đến chiều 23/10, một người Việt ở Anh gọi về cho gia đình nói với ông G rằng chuẩn bị đóng tiền cho L sang Anh. Nhưng mãi sau đó gia đình ông không thấy L gọi về.

Khi hỏi về nguyện vọng của gia đình, ông G cho biết: "Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng của hai nước sớm làm thủ tục, hỗ trợ chi phí đưa thi thể con tôi về sớm chứ gia đình tôi bây giờ không có khả năng để đưa thi thể con về. Mỗi ngày trôi qua phải trông ngóng tin tức con gia đình tôi đau đớn lắm".

8 gia đình nhận được điện chia buồn

Nhiều gia đình đã lập bàn thờ cho người thân.

Chúng tôi tiếp tục tìm về nhà ông P.V.T (55 tuổi, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) có con gái P.T.T.M (26 tuổi). Từ khi nghe tin con gái ông gặp nạn, rất đông người thân, làng xóm đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. Thắp nén hương cho con gái, ông T nghẹn ngào: "Giờ thì sự việc đã được xác nhận rồi, M đã không còn hi vọng gì nữa. Chúng tôi đau xót quá, M ra đi khi còn quá trẻ. Gia cảnh gia đình chẳng khấm khá gì, giờ đây chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng của hai nước cũng như các nhà hảo tâm để sớm đưa thi thể M về an táng".

Cách đó không xa là nhà ông Võ V.N.Q (trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - người trước đó cũng đã làm đơn trình báo có con trai là V.N.D (SN 2000) mất liên lạc tại Anh. Ông Q gục ngã ngay khi nhận hung tin chính con mình gặp nạn. Ông Q cho biết: "Cách đây 1 tuần, gia đình tôi nhận điện thoại từ Anh thông báo D là nạn nhân trong xe container. Lúc đó, gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. Đến ngày 7/11, Bộ Công an chính thức xác nhận 39 người gặp nạn đều là người Việt Nam thì gia đình tôi đã hết hi vọng. Giờ gia đình tôi cũng không biết phải làm sao. Con đi chưa được bao lâu giờ phải nằm lại xứ người. Cứ nghĩ đến cảnh con chưa về được với gia đình mà lòng tôi đau như cắt. Tôi cầu mong sớm đưa được thi thể con về quê an táng cho vơi bớt nỗi đau".

Ngày 7/11, Bộ Công an đã chính thức xác nhận toàn bộ 39 người tử nạn trong một container được phát hiện tại hạt Essex, London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 vừa qua đều là người Việt Nam. 39 người này có hộ khẩu thường trú tại các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Cũng trong tối 7/11, 8 gia đình ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh trình báo có người thân mất tích tại Anh đều nhận được điện thoại chia buồn gọi từ Hà Nội về.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Huy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: "Chúng tôi sẽ đến động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng với gia đình các nạn nhân; đồng thời lên kế hoạch cùng với gia đình tiếp nhận, đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng".

Sơn Nguyễn