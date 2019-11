Sáng ngày 5/11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin ban đầu về vụ 39 người chết trong container ở Anh. Đặc biệt, cách đây không lâu Cảnh sát Anh cho biết trong số 39 nạn nhân có công dân của Việt Nam.



Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 23/10/2019, cảnh sát Anh nhận được thông tin có 39 người được tìm thấy và đã chết trong một xe tải đông lạnh ở Anh. Ngày 24/10/2019, cảnh sát Anh thông báo các nạn nhân có thể là người Trung Quốc. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó, ngày 25/10/2019, nhà chức trách Anh khẳng định họ không chắc chắn và có thể có những người quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ngày 26/10/2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo khẳng định sẵn sàng bảo hộ công dân nếu như có nạn nhân là người Việt Nam. Ngày 29/10/2019, phía Anh đã chuyển cho phía Việt Nam hồ sơ vân tay toàn bộ 39 nạn nhân để đối chiếu chéo nhằm xác định danh tính, quốc tịch của nạn nhân.

Trong các ngày 2 và 3/11 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu đã sang làm việc với các cơ quan chức năng Anh để phối hợp xử lý các vụ việc liên quan.

"Hiện nay, qua nhiều nguồn tin về số lượng người Việt Nam trong số 39 nạn nhân còn khác nhau nhưng theo thông tin tối 4/11 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện trao đổi trực tiếp phía cảnh sát hạt Essex đã rất tích cực trong việc phối hợp nhưng thủ tục rất phức tạp. Sau khi đối chiếu danh tính, lập hồ sơ phải báo cáo lên tòa án của Anh và đợi tòa án phê duyệt thì mới được công bố danh tính nên cũng phải chờ vài ngày nữa thì mới có kết quả chính thức", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, ngay sau khi có các thông tin về việc có thể có các nạn nhân, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh; điều tra phát hiện các vụ việc, đường dây tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh để phối hợp với phía Anh giải quyết vụ việc; thông báo và tư vấn trực tiếp cho gia đình các nạn nhân để giải quyết hậu sự cho các nạn nhân; giao cho Bộ thông tin và truyền thông thông tin tuyên truyền về các đường dây lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép, vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài; phản bác luân điệu sai trái, xuyên tạc vụ việc của các đối tượng chính trị phản động kích động vi phạm.

Ngày 3/11, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan để bàn thống nhất kế hoạch tiếp nhận bàn giao từ phía Anh, đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam trên tinh thần đề cao trách nhiệm của ta trong bảo hộ công dân, vì lý do nhân đạo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và uy tín, hình ảnh Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: "Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhận. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ, có biện pháp bảo hộ công dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này".

Lê Bảo