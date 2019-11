Vụ 39 người tử vong ở Anh: Đã xác định được danh tính nạn nhân quê Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 23/10, Cảnh sát nước Anh phát hiện 39 thi thể tử vong trong thùng xe container tại khu công nghiệp Greys ở Thurrock, hạt Essex, đông bắc thủ đô London gây chấn động thời gian qua. Sau khi tiến hành xác minh, nhà chức trách sở tại xác nhận các thi thể trên là công dân Việt Nam.



39 thi thể phát hiện trong xe container tại Anh. Ảnh: Reuters

Liên quan đến sự việc trên, tối qua (7/11), Bộ Công an đã phát đi thông báo: "Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam.

Các nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại các địa phương: Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế".

Phố Trương Mỹ, nơi gia đình nạn nhân quê Hải Dương sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Tại tỉnh Hải Dương, nạn nhân xấu số trong 39 người gặp nạn được xác định là anh T.N.H (SN 2001), trú tại phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương). Anh H. là con lớn trong gia đình. Trước khi sang nước ngoài, nạn nhân có học nghề làm móng và cắt tóc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (8/11), đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão thông tin, anh H. là công dân sinh sống trên địa bàn phường và chính quyền mới nắm được thông tin vụ việc. Hôm qua, gia đình nạn nhân có lên phường làm thủ tục theo hướng dẫn của Đại sứ quán để nhận tro cốt. Đồng thời, phường cử cán bộ cùng đoàn thể đến nhà hỏi thăm, động viên và nắm bắt thêm sự việc.

Con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà anh H: Đ.Tùy

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, căn nhà gia đình anh H. sinh sống nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Trương Mỹ. Thời điểm này nhiều người thân đang có mặt tại gia đình nạn nhân hỏi thăm, chia buồn và ai cũng buồn rầu, đau xót.

Người thân anh H. chia sẻ, trong ngày hôm qua, nhiều cơ quan chức năng liên hệ với gia đình và hiện tại ai cũng bối rối. Đồng thời, gia đình đang làm thủ tục để sang nước Anh nhận thi thể nạn nhân về nước.

Được biết, hiện tại các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân và phối hợp với cảnh sát sở tại khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đức Tùy