Vụ 3 anh em ruột tử vong ở Hải Dương: Người thân khóc ngất khi biết tin

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 21 giờ tối qua 10/5, tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn thương tâm dưới hố biogas khiến 3 anh em ruộtTăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) tử vong tại chỗ.

Chiều nay, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có mặt tại gia đình các nạn nhân khi người nhà và họ tộc đang tiến hành đưa 3 anh em đi hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ TP. Hải Dương.

Trong không khí tang thương và tiếng khóc ai oán, từ người thân đến dân làng không ai cầm được nước mắt vì sự việc quá đột ngột khi nỗi đau quá lớn bỗng ập xuống gia đình vốn đã nghèo khó, bần hàn.

Bà Tăng Thị Mơ ngất lịm khi biết 3 con trai không còn nữa . Ảnh: Đ.Tuỳ

Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ 3 nạn nhân) đã ngất lịm khi phải chịu cú sốc lớn trước 3 người con trai tử vong tại hố biogas. Sau khi khâm liệm cho các con xong bà không còn biết gì nữa và phải có người thân chăm sóc.

Gạt những giọt nước mắt đau thương, bà Tăng Thị Thể (SN 1963 em ruột bà Mơ) kể, vào tối hôm qua, khi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của con trai thông báo, khi bà sang đến nơi thấy 3 người cháu được đưa lên bà đã oà khóc.

“Sang đến nơi thấy cảnh tượng như vậy tôi không còn đứng vững được nữa, đầu óc choáng váng và bị sốc. Khổ thân các cháu của tôi, gia cảnh đã khó khăn, con thơ giờ mất đi biết ai lo cho các cháu đây…”, bà Thể nghẹn ngào.

Chị Phan Thị Trường (Dì họ) kể, thời gian gần đây hầm biogas của gia đình bà Mơ bị tắc, trong khi ban ngày cả 3 con trai đi làm xây dựng đến tối mới về. Cho nên, vào khoảng 21 giờ tối qua thì mấy anh em tranh thủ vào sửa.

Khi ăn cơm xong được một lát, anh Đươm mở nắp đi xuống hố biogas của gia đình để sửa chữa và bị thụt xuống. Nghe thấy tiếng động mạnh, bà Mơ gọi anh Đươm, nhưng không thấy trả lời. Lúc này, bà con trai út Tăng Văn Đới đến để xem xét. Khi anh Đới đến nơi thì thấy anh trai bị chìm xuống hố và gọi người đến cứu. Trong lúc này, anh tìm cách kéo anh Đươm lên thì cũng bị thụt theo.

Khi thấy, con trai út không lên tiếng, bà Mơ tiếp tục gọi con trai cả là Tăng Văn Đượm đến cứu các em nhưng anh Đượm khi xuống cũng gặp nạn.

Theo người nhà nạn nhân thông tin, vợ chồng bà Mơ sinh được 3 người con trai và chồng đã mất năm 2005 bị bệnh ung thư. Trong 3 anh em thì anh Đượm có vợ và 1 con gái 3 tuổi nhưng đã li hôn; anh Đươm mới lấy vợ cách đây gần 1 năm chưa có con, còn anh Đới có hai con gái, nhưng vợ bỏ nhà đi không về.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tăng Văn Méc - Trưởng công an xã Gia Xuyên cho hay, sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, Ban công an xã đã xuống hiện trường và cấp báo cho lãnh đạo địa phương có mặt tại gia đình nạn nhân để tìm hiểu sự việc.

“Do tính chất sự việc vượt quá thẩm quyền của địa phương, cho nên chúng tôi báo cáo về Công an huyện Gia Lộc, sau đó được Công an huyện thông tin cho Công an tỉnh Hải Dương về giải quyết”, ông Méc cho biết.

Khu vực hầm biogas khiến 3 anh em ruột tử vong. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đến 7 giờ sáng nay (10/5) cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 3 anh em cho gia đình lo hậu sự. Vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, gia đình đã đưa đi hoả táng và sẽ làm lễ an táng vào 7 giờ sáng mai (12/5).

Ông Hồ Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên cho biết: "Hoàn cảnh của 3 anh em gặp nạn rất khốn khó và có con nhỏ, cho nên khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tiến hành họp khẩn, giao cho các ban ngành chức năng tiến hành giúp đỡ và hỗ trợ. Đối với chính quyền thôn Đồng Bào vận động nhân dân ủng hộ và lập hòm công đức để mọi người quyên góp giúp cho gia đình nạn nhân.

Nhân được tin báo, UBND tỉnh Hải Dương, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, UBND huyện Gia Lộc và xã Gia Xuyên đã đến thăm hỏi, phúng viếng hỗ trợ tiền mai táng phí và các nạn nhân với tổng số tiền trên 50 triệu đồng cho 3 anh em ruột tử vong.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại gia đình nạn nhân vào chiều nay (11/5):

Căn nhà 3 anh em ruột tử vongTăng Văn Đượm, Tăng Văn Đươm và Tăng Văn Đới ngập tràn đau thương

Thông báo tin buồn của các nạn nhân

Con của các nạn nhân còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất cha

Trong lúc người thân ngất lịm thì di quan của 3 anh em được đưa đi hoả táng

Lúc này, tại gia đình nạn nhân rất nhiều người dân đến hỏi thăm, chia buồn

Hòm công đức được dân làng lập ra để ủng hộ 3 anh em tử vong

Đoàn xe tang đưa thi thể 3 anh em ruột đi hoả táng

