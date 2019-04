Vụ 2 thi thể nữ buộc chặt vào nhau trên biển: Điện thoại treo ở cổ nạn nhân vẫn hoạt động

Ảnh minh họa.

Sáng 3/4, Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trong đêm 2/4, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân nữ bị trôi dạt vào bờ biển ở xã Cương Gián.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận định 2 nạn nhân có thể chết trước đó 15 ngày. Thi thể cả 2 nạn nhân bị phân hủy, phần đầu, tay, chân chỉ còn lại trơ xương. Riêng phần cơ thể người cũng đã phân hủy nhưng do mặc áo quần dài và áo phao nên phần thi thể vẫn chưa phân hủy hết.

2 thi thể buộc chặt vào nhau trôi dạt trên bờ biển.

Trên thi thể 2 nạn nhân này mặc quần bò màu xanh, áo sơ mi trắng. Trên cổ cả 2 nạn nhân đều đeo túi nilon chống nước bọc 2 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus.

Qua kiểm tra cho thấy, 1 trong 2 chiếc điện thoại này vẫn còn hoạt động và hiện lên trên màn hình toàn chữ Trung Quốc. Do máy bị khóa bằng mật khẩu nên cơ quan chức năng đang áp dụng công nghệ để mở khóa thiết bị, tìm thông tin của 2 nạn nhân này.

Tư trang mà 2 nạn nhân mang theo trên người.

Ông Trần Công Tráng - Trưởng Công an xã Cương Gián cho biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, ngay trong đêm 2/4 chính quyền địa phương đã tiến hành mai táng 2 nạn nhân này trên nghĩa trang của xã.

"Hiện công an xã đang kêu gọi tiền hỗ trợ xây mộ cho các nạn nhân này để tiện chăm sóc", ông Tráng nói.

Cũng theo ông Tráng, trước đó khi phát hiện thi thể 2 nạn nhân này trôi dạt vào bờ biển thì dây áo phao của 2 nạn nhân được buộc chặt lại với nhau. Mục đích của việc buộc chặt với nhau hiện cơ quan công an đang làm rõ, nhưng cũng có thể là 2 nạn nhân tự buộc lại với nhau để không bị trôi xa nhau.

1 trong 2 chiếc điện thoại mở vẫn lên nguồn và hiện toàn chữ Trung Quốc.

Như đã đưa tin, trước đó vào hơn 18h ngày 2/4, người dân thôn Song Long (xã Cương Gián) ra bờ biển thì hoảng hồn phát hiện thi thể 2 nữ giới trôi dạt vào bờ biển.

Qua kiểm tra cho thấy, 2 thi thể đã phân hủy mạnh và được buộc chặt vào nhau bằng dây áo pháo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Gia Hưng (Soha/Trí Thức Trẻ)