Vụ 2 nữ sinh tử vong ở Hải Dương: Hình ảnh nhói lòng trước lúc di quan

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, chiều qua tại QL37, đoạn thuộc địa khu dân cư Lạc Sơn, phường Thái Học (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh lớp 10 trường THPT Trần Phú tử vong khi các nạn nhân đang trên đường tới trường học.



Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: em Nguyễn Thị Thanh Ph. và Mạc Thị Như Q. (cùng SN 2004), trú tại phường An Lạc. Trong vụ tai nạn này, nữ sinh Ph. được xác định là người điều khiển xe máy cup 50 BKS 34AB - 007.09 phía sau đèo em Q.. Còn ô tô khách va chạm BKS 15B - 042.99 do Trần Văn Tưởng (SN 1990), trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải (Thái Bình) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh lớp 10 tử vong. Ảnh: Chí Linh 24h

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay đại diện Công an tỉnh Hải Dương thông tin, nguyên nhân ban đầu khiến 2 nữ sinh gặp nạn được xác định do lái xe ô tô khách đã vượt xe không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Sáng nay (26/11), lễ khâm liệm các nữ sinh được gia đình và người thân tiến hành. Sau đó, chính quyền địa phương, nhà trường, dòng họ, bạn bè... đã đến viếng, hỏi thăm chia buồn. Do nạn nhân còn ít tuổi, nên các gia đình thống nhất an táng vào chiều cùng ngày.

Trước khi cử hành lễ truy điệu nữ sinh Q. vào 13h chiều, người dân trong khu dân cư Bờ Dọc đã tạm gác mọi công việc để đến chia buồn và đưa tiễn nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Và cũng tại lễ truy điệu chiều nay, nhiều thầy cô giáo, học sinh trường THPT Trần Phú có mặt từ sớm để chia tay người học trò, người bạn học đoản mệnh lần cuối trước khi về cõi vĩnh hằng.

Hình ảnh xúc động khi bạn bè, thầy cô tiễn biệt lần cuối. Ảnh: Đ.Tùy

Đại diện BGH trường THPT Trần Phú chia sẻ, từ chiều qua sau khi nhận được tin dữ về 2 nữ sinh của trường gặp nạn trên đường đi học, các thầy cô, học sinh trong trường ai cũng tiếc thương. Đây không chỉ là sự mất mát của trường mà còn là nỗi buồn của các học sinh. Do đó, ngoài đại diện nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh, lớp học đến phúng viếng thì BGH đã cắt cử giáo viên phối hợp với gia đình để lo tang lễ.

Căn nhà nhỏ của nữ sinh Q. chật chội và đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương ngày nào giờ đây đang bao trùm không khí tang thương. Những giọt nước mắt đã rơi, những tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc không thành lời khiến cho mọi người có tại lễ truy điệu không khỏi nghẹn ngào, thương cảm.

Đại diện khu dân cư Bờ Dọc cho biết: "Từ chiều qua đến nay, người dân trong xóm Hòa Bình nói riêng, địa phương nói chung đều thương xót và tiếc cho nữ sinh xấu số, hiền lành ngoan ngoãn, sống gần gũi mọi người. Cho nên, tin cháu Q. gặp nạn trên đường đi học khiến ai ngỡ ngàng".

Nước mắt đau thương của người thân ở lại. Ảnh: Đ.Tùy

Trong suốt quá trình BTC làm lễ truy điệu, mẹ nữ sinh Q. được người thân dìu đỡ và đôi lúc gọi tên con trong vô vọng bên di quan. Nỗi đau quá lớn khi mất đi người con gái út khiến chị không còn tỉnh táo từ khi nhận tin dữ đến nay. Cạnh đó, bà nội nữ sinh gục đầu khóc không thành tiếng và ánh mắt đỏ hoe của bố đẻ cùng anh trai trong phút tiễn biệt cuối cùng.

"Bằng giờ này hôm qua, cháu còn cùng bạn đến trường học, thế mà giờ đây cháu tôi không còn nữa. Dậy đi Q. ơi…!", tiếng khóc nấc nghẹn của người thân nữ sinh trước khi di quan được đưa đi an táng.

Cũng vào 14h chiều cùng ngày, lễ truy điệu của em Ph. được đại diện khu dân cư An Bài cử hành trong nỗi buồn của người thân, họ hàng, thầy cô và bè bạn. Trong số 2 nạn nhân tử nạn chiều qua thì em Ph. có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi hơn cả. Thậm chí, trong tang lễ của em hôm nay, mẹ đẻ cũng không thể có mặt khi đang lao động ở nước ngoài.

"Các cháu ra đi khi tuổi đời quá trẻ để lại ước mơ dang dở phía trước và nỗi đau này ai thấu hiểu được chăng?", câu nói kết thúc của BTC tang lễ cũng là lúc linh cữu nữ sinh được chuyển đi an táng trong buổi chiều se lạnh và lác đác mưa bay ...

Hình ảnh PV Báo Gia đình Xã hội ghi nhận tại lễ truy điệu 2 nữ sinh lớp 10 gặp nạn:

Những chiếc vòng hoa trắng được xếp đầy trên các xe tang

Phút tiễn biệt 2 người bạn xấu số trước giờ tổ chức lễ truy điệu

Hàng trăm người dân, họ hàng, thầy cô... có mặt trong lễ truy điệu 2 nữ sinh xấu số

Khi linh cữu 2 nữ sinh được chuyển lên xe đưa đi an táng...

...Cũng là lúc tiếng khóc nghẹn và những giọt nước mắt tiếc thương tuôn trào

Con đường đi học ngày nào của 2 nữ sinh... giờ nhuốm màu tang thương, buồn ảm đạm

Bài & ảnh: Đức Tùy