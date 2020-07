Vụ “2 con báo đen”: Có thể người dân nhìn nhầm khi thấy 2 con chó đen!

Chiều 1/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu tiến hành truy tìm dấu vết nơi được cho là có sự xuất hiện của 2 con báo đen. Tuy nhiên, tại hiện trường mà người dân thông tin, lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều dấu chân của loài chó.

Chú chó giống nước ngoài của 1 gia đình nuôi gần khu vực người dân báo có báo đen xuất hiện

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Việt Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, khả năng có báo tại khu vực 3 xã Tân An, Trị An và Vĩnh Tân như tin đồn trên mạng xã hội là rất thấp.

Trong hôm nay, các cán bộ kiểm lâm đã có mặt tại khu vực rừng tràm rộng khoảng 1.000ha cách khu vực dân cư chừng 3 km (đây là nơi được cho là có sự xuất hiện của báo đen) để tiến hành dò tìm dấu vết.

“Tại đây, các tổ kiểm tra đã tiến hành thu thập dấu chân. Tuy nhiên, các dấu chân này đều là dấu chân của loài chó nuôi”, ông Dũng cho biết.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai: Khó có báo đen ở Vĩnh Cửu

Cũng trong 2 ngày vừa qua, sau khi nắm được thông tin về sự xuất hiện của loài báo đen, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra các hộ dân quanh rừng nhưng không có bất kì thông tin thiệt hại nào về gia súc, gia cầm được ghi nhận.

Ngoài ra, tại khu vực đường đất đỏ băng ngang rừng cũng phát hiện dấu chân thú có đường kính khoảng 5cm. Tuy nhiên, qua nhận định của các cán bộ kiểm lâm thì đây là dấu chân, vết cào của loài chó chứ không phải hình dạng dấu chân của loài báo đen thường xòe ra.

Tiếp tục tiến hành kiểm tra, các cán bộ kiểm lâm cho biết cách khu vực được cho là có báo đen xuất hiện khoảng 800m có nhà ông Nguyễn Hoàng Dũng (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) có nuôi 2 con chó đen Rottweiler (giống chó Đức) thân hình to, nặng tầm 30 kg.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng cũng cho biết, vào buổi tối thường thả 2 con chó này ra để đi kiếm đồ ăn nên có thể người dân nhìn thấy chúng trong bóng đêm tưởng lầm là báo đen.

Tuy nhiên, ông Lê Việt Dũng (Phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn sẽ chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu tiếp tục xác minh thêm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước đó, vào tối 29/6, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin người dân tại khu vực ấp 5, xã Vĩnh Tân phát hiện 2 con báo màu đen to khoảng 100kg. 2 con báo đen này thường lãng vảng tại khu vực giáp ranh 3 xã Tân An, Trị An, Vĩnh Tân.

Theo Dân trí