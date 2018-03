Vụ 2 cô gái bị thiêu sống ở Vĩnh Phúc: Nằm trên giường bệnh, người mẹ đau đớn nhìn con qua màn hình điện thoại cho vơi nỗi nhớ

Em được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau 10 ngày cứu chữa sức khỏe của em đang còn rất yếu.

"Cháu nhập viện khi chỉ còn 1% hy vọng sống, giờ chỉ tỉnh được một lúc rồi lại hôn mê"

Ngày 30/3, chúng tôi tìm vào khoa cấp cứu của Viện bỏng quốc gia để thăm hỏi tình hình sức khỏe của em Nguyễn Thị Mơ (SN 1998, quê Sóc Sơn, Hà Nội).

Mơ là một trong hai nạn nhân bị đối tượng Dương Tiến Định (tên khác là Định Trọc) tẩm xăng thiêu sống ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cách đây 10 ngày gây xôn xao dư luận.

Mơ đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia với vết thương rất nặng.

Thời điểm chúng tôi có mặt, sức khỏe của Mơ đã ổn định hơn chút, em đã có thể tỉnh dậy, nói được đôi câu với người thân. Vì sức khỏe của Mơ còn yếu nên phải có ít nhất một người nhà bên cạnh chăm sóc em hằng ngày.

Phía ngoài hành lang cạnh phòng bệnh của Mơ, bà nội em là Nguyễn Cảnh Thể (SN 1948) cho biết, mấy ngày hôm nay mẹ ruột của Mơ một mình chăm sóc con đến nỗi bị ốm, phải về nhà. Hiện còn bà và hai người cô ruột ở bệnh viện túc trực để chăm lo cho cháu.

Bà Thể lo lắng, bất an trước vết thương của người cháu nội.

Kể về giây phút Mơ gặp nạn, bà Thể cho biết, ngày 20/3, một người bạn cùng xóm trọ với Mơ có mâu thuẫn với bạn trai nên bị người này mang can xăng tưới vào người và châm lửa. Thấy bạn bị cháy, Mơ cầm chiếc chăn lao vào để cứu bạn nhưng giằng co thế nào mà can xăng văng luôn vào người khiến Mơ bị cháy theo. Ngay sau đó, người dân chứng kiến đã nhanh chóng dập lửa đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

"Cháu tôi nhập viện vào ngày 20/3 đến nay đã tròn 10 ngày, lúc đầu cháu nhập viện trong tình trạng chỉ còn 1% hy vọng sống. Tai nạn bất ngờ khiến cả gia đình như ngã ngửa, không tin vào sự thật đang diễn ra.

Đến nay, sức khỏe cháu tôi đã có chút chuyển biến, nhưng toàn thân vẫn bị băng bó, cháu chỉ tỉnh được một lúc rồi lại hôn mê, lâu lâu nói được vài câu với chúng tôi. Hiện cả nhà ai cũng lo lắng", bà Thể thở dài.

Vết thương quá nặng khiến việc chữa trị cho em thêm phần khó khăn.

Bị bỏng hơn 70%, người mẹ đáng thương chỉ có thể nhìn con qua màn hình điện thoại

Ngồi cạnh bà Thể, chị Hạnh người cô ruột của Mơ đang thất thần trước tai nạn bất ngờ của người cháu. Không chỉ có vậy, nỗi lo lắng còn nhân thêm khi chi phí điều trị cho Mơ quá lớn trong khi gia cảnh của em lại vô cùng khó khăn.

Theo lời kể của chị, từ năm 3 tuổi, bố mẹ Mơ đã ly hôn rồi cả hai đều đi thêm bước nữa, Mơ từ nhỏ thiếu đi tìm cảm của cả bố lẫn mẹ. Lớn lên, em lên Vĩnh Phúc để buôn bán kiếm tiền sinh sống rồi quen với một người đàn ông, sinh được một cô con gái năm nay mới 3 tuổi.

Gặp nạn phải nhập viện cấp cứu, mẹ Mơ đã phải xuôi ngược vay tiền để lo cho em. Đáng buồn hơn, chị Nguyễn Thị Túc – mẹ Mơ đang mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng, bản thân chị cũng không có tiền để chữa trị.

Mỗi lần tỉnh dậy nhớ con, Mơ lại nhìn con qua những tấm ảnh lưu trong chiếc điện thoại. Ảnh Phạm Oanh.

Từ ngày nhập viện, cô con gái 3 tuổi của Mơ phải gửi ở nhà bố mẹ người đàn ông mà cô chung sống như vợ chồng. Nỗi nhớ con khiến Mơ lúc tỉnh dậy nước mắt chảy ròng, mọi người phải đem ảnh chụp hai mẹ con trong điện thoại để cho Mơ nhìn cho đỡ nhớ con.

"Mới hôm qua Mơ mới được phẫu thuật để cấy ghép da, bác sỹ bảo cháu bị bỏng đến hơn 70%, cơ thể giờ bị bó băng không đi lại được.

Giờ đây nhìn cháu nằm im trên giường bệnh chúng tôi an nấy đều không khỏi xót xa, lo lắng, nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn không biết lấy tiền đâu để chữa trị cho cháu.

Chị Hạnh hy vọng có thêm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để việc chữa trị của cháu mình tốt hơn.

Số nó đã khổ từ nhỏ rồi mà nay còn phải chịu đựng thêm nỗi đau này nữa. giờ chúng tôi chỉ mong các nhà hảo tâm, ai thương tình chia sẻ, hỗ trợ cháu nó ít để có thêm tiền chữa trị, níu lại sợ sống cho cháu", chị Hạnh nghẹn ngào.

Độc giả đóng góp cho trường hợp của em Nguyễn Thị Mơ xin liên hệ trực tiếp qua chị Nguyễn Thị Túc – mẹ em Mơ, số ĐT: 01645.321.014 Trước đó, vào lúc 13h chiều 20/3, trong lúc đang nằm ngủ tại nhà trọ ở thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), chị Hiền bất ngờ bị một đối tượng ném thùng xăng vào người rồi thiêu cháy như ngọn đuốc. Lúc này Nguyễn Thị Mơ (SN 1998) bạn của Hiền phát hiện vụ việc đã nhanh chóng dập lửa nhưng không thành. Cặp đôi sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên do tình trạng quá nặng, chị Hiền được chuyển xuống Viện Bỏng Quốc gia, mức độ bỏng toàn thân là 92%, cơ hội sống rất mong manh.

Theo Tri Thức Trẻ