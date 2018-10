Vụ 2 cháu bé bị bắt cóc hụt ở Hải Dương: Vì sao khó bắt được đối tượng?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tháng 9 vừa qua tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) liên tiếp xảy ra 2 vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em bất thành khiến cho người dân lo lắng, bất an. Tất cả các vụ việc trên đều được gia đình nạn nhân may mắn phát hiện.

Trở lại sự việc xảy ra ngày 11/9, khi chị Đ.T.H (SN 1988), trú tại thôn Vạn Tải đang phơi quần áo phía sau nhà thì hết móc nên chị mang chậu quần áo về phía sân trước để phơi và phát hiện con trai hơn 3 tháng tuổi bị một người phụ nữ lạ mặt, mặc quần áo hoa xưng là ăn xin bế trên tay, lấy nón che và đang đi ra cổng.

Nhớ lại vụ việc, chị H. cho biết: “Lúc nhìn thấy con trai đang được người phụ nữ lạ mặt ôm trong lòng, tôi không nghĩ là con mình, nhưng khi lại gần mở chiếc nón ra thì tôi giật mình hoảng sợ vì không hiểu sao người này lại bế con của mình.

Chiếc giường phía trong nhà, nơi con chị H. nằm ngủ bị người đàn bà lạ mặt vào bế ra phía ngoài sân. Ảnh: Đ.Tùy

Lúc này, tôi giằng lại đứa con từ người phụ nữ kia rồi nhanh chóng bế vào trong nhà và hoảng sợ, còn bản thân không nghĩ được gì nữa. Khi bình tĩnh lại thì người đàn bà kia đã đi mất”.

Cũng theo mẹ cháu bé, việc bắt cóc trẻ con thì bản thân chị có nghe và biết được thông tin trên mạng xã hội, phương tiện báo đài. Tuy nhiên, chưa khi nào nghĩ họ lại vào gia đình mình để bắt cóc con trai hơn 3 tháng tuổi. Hôm đó, nếu không hết móc phơi quần áo và chị H. không về phía trước nhà thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, vì thời điểm chị gặp người phụ nữ lạ mặt, người này đã bế con chị đi gần ra cổng.

“Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nói tại sao tôi không hô hoán hay gọi báo chính quyền địa phương. Nhưng lúc đó, bản thân có nghĩ được gì đâu ngoài việc giành lại đứa con của mình. Từ sau hôm xảy ra vụ việc, đi đâu làm gì, tôi và người thân luôn cảnh giác, đặc biệt khi ở nhà một mình luôn đóng cổng và nếu có người lạ hỏi thăm thì thận trọng”, chị H. tâm sự.

Đối với bà Đ.T.N (SN 1958), trú tại thôn Cự Lộc (cùng xã Minh Đức) cho biết: “Thời điểm nghe thấy tiếng người đàn ông lạ mặt hỏi cháu ngoại, tôi có linh cảm bất an và chột dạ nghĩ cháu mình có thể bị bắt cóc vì đã được công an xã cảnh báo từ trước, nên tôi bỏ vội quần áo chạy về phía trước nhà. Lúc này, người đàn ông kia đang kéo cháu tôi đi và tôi chạy lại chửi, đồng thời giằng lại đứa bé.

Hai người đàn ông lạ mặt dựng xe máy cạnh cổng nhà bà N, sau đó vào hiên nhà có hành vi bắt cóc cháu Th. Ảnh: Đ.Tùy

Thậm chí, lúc đưa cháu vào trong nhà, tôi còn nói, để tôi gọi điện thoại... Nghe thấy thế, 2 người đàn ông kia vội lên xe đi mất. Thực chất, ngay lúc đó, tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ sợ mất cháu, còn khi trấn an lại thì họ đã đi mất. Cho nên, sau sự việc, tôi luôn khóa cổng cẩn thận và nói cho nhiều người biết để đề phòng”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Thường – Trưởng công an xã Minh Đức cho biết: “Trong gần 1 tháng tại địa phương tôi xảy ra 2 vụ có dấu hiệu bắt cóc trẻ con không thành khiến cho người dân trong xã lo lắng, bất an. Tuy nhiên, rất may các vụ việc này đều được người thân cháu bé phát hiện kịp thời nên phần nào trấn an được dư luận, nhưng nếu chậm chút nữa thì hậu quả sẽ khôn lường”.

Theo ông Thường, sau khi đến tìm hiểu và làm việc với gia đình các nạn nhân thì người thân các cháu bé khi gặp đối tượng có hành vi bắt cóc con, cháu mình hầu hết hoảng sợ, mất bình tĩnh để xử lý tình huống nên không kịp hô hoán để hàng xóm cùng người dân bắt giữ. Đến khi bình tĩnh lại thì những đối tượng có ý đồ xấu đã cao chạy xa bay.

Thông báo của Công an xã Minh Đức về vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ con xảy ra trên địa bàn thôn Cự Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Trong khi đó, địa phương xã Minh Đức có diện tích rộng lại nằm tiếp giáp với thị trấn Tứ Kỳ và xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang), đồng thời có 2 tuyến đường trục chính chạy qua. Cho nên, một số đối tượng xấu lợi dụng địa hình này làm mất tình hình trật tự an ninh.

Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính quyền xã thông báo trên hệ thống đài truyền thanh về thủ đoạn của các đối tượng lạ mặt vào địa phương để thực hiện ý đồ xấu giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Ngoài ra, công an xã cùng tổ an ninh tự quản tăng cường công tác nắm tình hình và thường xuyên tuần tra quanh các thôn, xóm. Trong trường hợp người dân phát hiện những người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn cần thông báo kịp thời cho cán bộ thôn và công an xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đức Tùy